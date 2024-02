Ouverture de l’espace Van Gogh Immersive 720. Photo: VNA

Des visiteurs à l’exposition d'art interactive multisensorielle Van Gogh Art Lighting Experience à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’espace Van Gogh Immersive 720 a ouvert ses portes le 4 février dans le cadre de l’exposition d'art interactive multisensorielle Van Gogh Art Lighting Experience à Ho Chi Minh-VilleVan Gogh Immersive 720, d'une superficie de plus de 390 m2, offre un effet de performance visuelle vive et nette à 720 degrés sous tous les angles dans un espace cylindrique unique, avec une combinaison entrelacée de nombreuses technologies telles que la cartographie 3D, Cylindre LED à 360 degrés, cartographie laser, programmation d'éclairage artistique...Van Gogh Immersive 720 devrait être une version améliorée pour aider l'exposition d'art interactive multisensorielle Van Gogh Art Lighting Experience à maintenir son attractivité en tant que « destination incontournable » pour les visiteurs vietnamiens et étrangers à Ho Chi Minh Ville.Inaugurée en décembre 2023, l’exposition d'art interactive multisensorielle Van Gogh Art Lighting Experience a accueilli à ce jour plus de 75.000 visiteurs. Elle compte 121.000 résultats de recherche sur Google, plus de 3 millions de visites sur son site Web, 4 millions de visites sur sa fanpage sur Facebook et plus de 6,5 millions de visites sur de principales pages communautaires.Conçue par le Musée Van Gogh des Pays-Bas, l'exposition a connu du succès dans de nombreux pays, dont les États-Unis, Singapour, la République de Corée, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines…-VNA