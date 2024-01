Hanoi (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son épouse ont guidé dimanche 7 janvier le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et son épouse lors de leur visite du temple Ngoc Son et des environs du lac Hoàn Kiêm au cœur de Hanoi.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh offre au Premier ministre lao Sonexay Siphandone une calligraphie en vietnamien signifiant que l’amitié vietnamo-lao à jamais verte et éternellement solide. Photo: VNA

Ils ont présenté au chef du gouvernement lao et son épouse Thap But (la tour du Pinceau), Dai Nghiên (Soucoupe à encre), le pont Thê Huc (Pont du soleil levant), le temple Ngoc Son (Montagne de Jade), et surtout les tortues du lac et la légende du lac Hoà Kiêm (Lac de l’Épée restituée).

La légende raconte qu’au 15e siècle, le roi Lê Loi a rendu son épée magique au génie Tortue après avoir vaincu les agresseurs Ming. Le lac Hoàn Kiêm et le temple Ngoc Son sur le lac ont été reconnus comme site national spécial en 2013.

À l’occasion du Nouvel An et du prochain Nouvel An lunaire du Dragon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis au Premier ministre Sonexay Siphandone une calligraphie en vietnamien signifiant que l’amitié vietnamo-lao à jamais verte et éternellement solide.



Après leur voyage, les deux Premiers ministres et leurs épouses ont eu un échange avec des étudiants vietnamiens et lao. Ils ont exprimé l’espoir que les étudiants vietnamiens et lao en particulier et les jeunes en général déploieront des efforts pour étudier, s’entraîner, se développer et construire leur propre carrière, réalisant ainsi leurs rêves, mettant en œuvre leur responsabilité sociale et contribuant à la construction et à la défense de chaque pays.



Les dirigeants ont exhorté les étudiants à maintenir et à promouvoir leur identité nationale, tout en restant unis et en se soutenant mutuellement, en écrivant davantage de pages d’or sur la fraternité étroite, le grand voisinage amical, la solidarité spéciale et rare ainsi que la coopération intégrale entre les deux pays.

Le Vietnam et le Laos entretiennent une coopération fructueuse en matière d’éducation et de formation. Au cours de la période 2011-2021, le Vietnam a accueilli près de 30.000 étudiants lao. Entre-temps, depuis 1982, le gouvernement lao a formé près de 5.000 fonctionnaires et étudiants vietnamiens.



Il s’agit de la dernière activité de la visite officielle du Premier ministre lao Sonexay Siphandone au Vietnam où il a coprésidé la 46e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos. Dans le même après-midi, le Premier ministre Sonexay Siphandone, son épouse et la haute délégation lao ont quitté Hanoi pour rentrer au Laos. – VNA