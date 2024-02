L'ambassadeur Dang Hoang Giang (4e, droite) et l'ambassadrice du Cambodge Sophea Eat (4e, gauche).



Hanoï (VNA) – Les 3 et 5 février, les représentants permanents du Laos et du Cambodge auprès des Nations Unies (ONU) ont adressé leurs félicitations à leur homologue vietnamien, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, au siège de l'ONU à New York, à l'approche du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) 2024, un événement traditionnel important dans la culture vietnamienne.

Saluant la coopération et l'amitié spéciales entre le Vietnam et le Laos ces derniers temps, l'ambassadeur Anouparb Vongnorkeo, chef de la Mission du Laos auprès de l’ONU, s'est engagé à renforcer la coordination étroite et fiable entre les missions du Laos et du Vietnam à l'ONU.

L'ambassadrice du Cambodge Sophea Eat, de son côté, a exprimé sa joie du développement multiforme du bon voisinage et de l'amitié traditionnelle entre le Cambodge et le Vietnam, et a souhaité au gouvernement et au peuple vietnamiens une nouvelle année réussie et prospère.

L’ambassadeur Dang Hoang Giang s’est réjoui du développement continu de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. Il a affirmé que la mission permanente du Vietnam continuerait à soutenir le Laos dans l'exercice avec succès de sa présidence du Comité de l'ASEAN à New York cette année.

Louant les relations de bon voisinage et l'amitié entre le Vietnam et le Cambodge ainsi que la bonne coopération entre les délégations des deux pays à l'ONU, le diplomate a exprimé sa conviction dans le vaste potentiel des deux parties pour renforcer leur coopération dans tous les domaines. Les ambassadeurs vietnamien et cambodgien ont convenu d'intensifier à l'avenir les échanges et la coordination entre leurs délégations.

Au siège de l'ONU à Genève, le 5 février, une délégation de la Mission du Laos à Genève, dirigée par l'ambassadeur Latsamy Keomany, a également adressé ses vœux du Têt à la mission vietnamienne.

Le diplomate lao a salué la collaboration étroite et efficace entre les deux missions et a exprimé l'espoir que les deux parties continueraient à s'engager dans des programmes de coopération et à consolider davantage la solidarité Vietnam-Laos en 2024.

Au nom de la partie vietnamienne, le chargé d'affaires par intérim Cung Duc Han a souhaité que les deux missions continuent de renforcer leur coopération dans les temps à venir et a exprimé sa disposition à soutenir et à coordonner avec le Laos sur les questions multilatérales à Genève, notamment pendant la période de la présidence lao du Comité de l'ASEAN à Genève. -VNA