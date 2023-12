Hanoï (VNA) - Le Vietnam a attiré du 1er janvier au 20 décembre près de 36,61 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), en hausse de 32,1% par rapport à la même période de l’an dernier, a fait savoir l’Agence de l’investissement étranger relevant du ministère du Plan et de l’Investissement.Sur ce montant, le capital nouvellement enregistré a atteint près de 20,19 milliards de dollars, en hausse de 62,2% en glissement annuel. 3.188 nouveaux projets d’ IDE ont obtenu des licences, soit une progression de 56,6% en un an.Pendant la même période, les projets opérationnels ont augmenté à 1.262 reprises leur investissement initial de plus de 7,8 milliards de dollars, en recul de 22,1% en rythme annuel.Les apports en capital social et les achats d’actions se sont chiffrés à plus de 8,5 milliards de dollars, soit une hausse de 65,7% en glissement annuel.Les investisseurs étrangers ont injecté leurs capitaux le plus dans le secteur de la fabrication et de la transformation, avec 23,5 milliards de dollars ou plus de 64,2% du stock d’IDE, soit un bond de 39,9% en un an. L’immobilier est arrivé 2e avec 4,67 milliard de dollars, soit une hausse de 4,8% en glissement annuel.Parmi les 111 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour a occupé la première place, avec 6,8 milliards de dollars, soit plus de 18,6% du stock d’IDE et une hausse de 5,4% par rapport à la même période de l’an dernier. -VNA