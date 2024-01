Phnom Penh (VNA) - Un programme intitulé "Le Tet des étudiants du Printemps de l’Année du Dragon 2024", a eu lieu dans la soirée du 13 janvier, à l’Université royale de Phnom Penh (RUPP) au Cambodge.

Organisé par les étudiants vietnamiens au Cambodge, le programme a attiré la présence de Chhun Hok, directeur adjoint de RUPP, ainsi que près d’une centaine d’étudiants vietnamiens, un certain nombre d'étudiants internationaux, des représentants de l'Association Khmer-Vietnam et des agences et entreprises représentatives vietnamiennes au Cambodge.

Dans une atmosphère joyeuse, les étudiants et invités du Vietnam et du Cambodge ont présenté des spectacles de musique et de danse uniques, imprégnés de l'identité culturelle nationale et de l'amitié entre les jeunes générations des deux pays.S'exprimant lors de l'événement, le ministre conseiller de l'ambassade du Vietnam au Cambodge, Ngo Van Tuat, a salué les bons résultats d’études des étudiants vietnamiens au Cambodge au cours de l'année 2023 et a apprécié leurs contributions importantes lors d'événements conjoints des deux pays.A cette occasion, le diplomate vietnamien a également remercié le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports du Cambodge, le conseil d'administration et tous les enseignants de l'RUPP pour avoir formé de nombreuses générations d'étudiants internationaux vietnamiens au cours de ces derniers temps, contribuant à consolider les relations de solidarité, d'amitié et de coopération dans de nombreux domaines entre les deux pays, notamment l'éducation et la formation.En outre, le ministre conseiller Ngo Van Tuat a appelé les étudiants vietnamiens à faire des efforts pour surmonter toutes les difficultés et défis afin de mener à bien leurs tâches d’études, servant ainsi de passerelle important, contribuant à cultiver la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays.Également lors de l'événement, le chef de la délégation des étudiants vietnamiens au Cambodge, Nguyen Minh Hoan, s'est engagé à continuer à promouvoir l'esprit d'apprentissage, de solidarité et à promouvoir des activités visant à renforcer la solidarité et l'amitié Vietnam-Cambodge et les amis internationaux.Dans le cadre de ce programme, le ministre conseiller Ngo Van Tuat a également décerné des satisfécits aux personnes ayant obtenu des résultats exceptionnels dans les études et les activités sociales en 2023. -VNA