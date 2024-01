L'espace culturel Hô Chi Minh attire de nombreux visiteurs. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Dans sa stratégie de développement culturel pour la période 2020-2035, Hô Chi Minh-ville accorde une place importante à la création d’espaces culturels Hô Chi Minh, notamment dans les institutions et les lieux publics, les écoles, les habitations collectives et les établissements religieux. 2900 espaces ont ainsi déjà vu le jour, contribuant à souligner l’identité d’une mégapole fière de porter le nom du grand leader.



Des bibliothèques et des expositions entièrement dédiées à la vie et à l’œuvre révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, des concours de connaissances et des représentations artistiques en son honneur… tout est bon pour inciter chaque habitant à suivre la pensée et l’exemple moral du fondateur de la République démocratique du Vietnam, l’actuelle République socialiste du Vietnam.



Au siège de l’Union des femmes de Hô Chi Minh-ville, l’espace Hô Chi Minh est l’endroit où sont organisées des activités périodiques s’inscrivant dans la droite ligne du mouvement ‘Etudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style de vie du Président Hô Chi Minh’. On s’y raconte des histoires sur lui et on se remémore ses enseignements, l’Union des femmes encourage ses membres à arborer son portrait chez elles et à répondre à son appel incitant les compatriotes à pratiquer quotidiennement un sport… Trinh Thi Thanh, vice-présidente de l’Union des femmes de Hô Chi Minh-ville, nous en dit plus.

«La création d’un espace culturel Hô Chi Minh au siège de l’Union municipale des femmes contribue à faire rayonner sa pensée, son exemple moral et son style de vie. Nous avons conçu cet espace de manière à le rendre à la fois solennel et familier, dans l’espoir d’inspirer nos membres», partage-t-elle.



Le commandement militaire du 8e quartier, dans l’arrondissement de Phu Nhuân, a pris l’initiative de créer un espace Hô Chi Minh numérique. Les visiteurs sont invités à scanner des codes QR pour lire des informations et écouter des enregistrements portant sur la vie et l’œuvre révolutionnaire du grand dirigeant, comme l’indique Trinh Hoàng Khanh, le commandant en chef de cette unité.



«Nous nous sommes inspirés des expériences d’autres unités et avons consulté les dirigeants du quartier sur le contenu des informations proposées. Dans cet espace culturel, les soldats et les miliciens peuvent étudier la pensée d’Hô Chi Minh mais aussi apprendre de lui l’habitude de lire», dit-il.

Situé en plein cœur de Hô Chi Minh-ville, le premier arrondissement a mis en place une variété d’activités en lien avec le Président mais aussi avec les combattants de la Révolution. Il propose notamment un circuit touristique spécial intitulé ‘Commando de Saigon’ conduisant les visiteurs à travers 18 sites historiques de la résistance anti-américaine. D’après Tô Thi Bich Châu, secrétaire du comité du Parti de l’arrondissement, il faut faire preuve d’initiative pour attirer l’attention des habitants.

«Dans un espace culturel Hô Chi Minh, il doit y avoir deux aspects: matériel et immatériel. Nous devons concevoir cet espace en tenant compte des attentes de la population. De son vivant, le Président Hô Chi Minh a toujours associé patriotisme et émulation. Nous incitons donc les habitants à agir dans cet esprit, à éprouver le désir de travailler et de contribuer au développement national», déclare-t-elle.

La mégapole du Sud encourage également les entreprises, publiques comme privées, à aménager en leur sein un espace consacré au Président Hô Chi Minh, le symbole d’un Vietnam héroïque et décidé à aller toujours de l’avant.- VOV/VNA