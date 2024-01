L'augmentation des vols à l'occasion du Tet traditionnel concerne principalement les lignes Hô Chi Minh-Ville/Hanoï vers Da Nang, Hai Phong, Vinh, Thanh Hoa, Hue, Da Lat, Can Tho, Nha Trang, Phu Yen et Phu Quoc.Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les transporteurs aériens du pays se préparent à entrer dans une haute période d’exploitation des vols au service des déplacements des habitants lors du prochain Têt du Dragon. Ils sont tous prêts à répondre aux demandes croissantes des passagers sur toutes les lignes domestiques avant et après le Têt traditionnel.Le groupe Vietnam Airlines, composé de Vietnam Airlines, Pacific Airlines et la Compagnie de services aériens (VASCO), prévoit de transporter jusqu'à 2,1 millions de passagers entre le 25 janvier et le 24 février, avec près de 550 vols supplémentaires.L'augmentation des vols concerne principalement les lignes Hô Chi Minh-Ville/Hanoï vers Da Nang, Hai Phong, Vinh, Thanh Hoa, Hue, Da Lat, Can Tho, Nha Trang, Phu Yen et Phu Quoc.Bamboo Airways a loué deux Airbus A320/A321 supplémentaires, augmentant ainsi sa capacité de plus de 20% à partir du 1er janvier.Vietravel Airlines envisage d’appliquer des tarifs aériens appropriés pendant les vacances, tout en se coordonnant avec les autorités aériennes pour augmenter la fréquence des vols à forte demande de déplacement.Auparavant, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a publié un document autorisant les vols de nuit pendant cette période. Elle a demandé aux transporteurs aériens de prendre des mesures pour minimiser les retards et les annulations de vols et d'intensifier les contrôles pour garantir la sécurité aérienne.-VNA