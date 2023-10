Photo d'illustration: laodong.vn



Hanoï (VNA) – Des compagnies aériennes vietnamiennes ont ajusté le plan d’exploitation de plusieurs vols à destination et en provenance de l'aéroport international de Kaohsiung à Taiwan (Chine) le 5 octobre en raison de l'impact du typhon Koinu.

Plus précisément, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annulé les vols VN587 reliant Kaohsiung à Hanoï et VN581 de Kaohsiung à Hô Chi Minh-Ville.

Les vols du 5 octobre au soir et du 6 octobre au matin utiliseront des avions de gros-porteurs Airbus A350 ou B787.

Le même jour, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet a suspendu les vols VJ885 et VJ886 sur la ligne Hô Chi Minh-Ville - Kaohsiung - Hô Chi Minh-Ville. Certains autres vols pourraient également être affectés par cette perturbation.

Les compagnies aériennes ont déclaré qu'elles continueraient à suivre de près la situation météorologique et à fournir des mises à jour. Elles recommandent aux passagers de vérifier activement les informations sur les vols et les horaires spécifiques sur leurs sites Web et applications mobiles.

Les passagers des vols affectés bénéficieront d'une assistance. Pour obtenir plus d'informations, les passagers peuvent contacter les compagnies aériennes via leurs sites Web et applications mobiles, Zalo, pages Facebook, ou contacter leurs bureaux de vente de billets ou leurs centres d’appel du service clientèle. -VNA