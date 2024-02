Ho Chi Minh-Ville, 1er février (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a organisé le 31 janvier une rencontre avec les consuls généraux et les chefs d'organisations internationales, ainsi que les représentants de bureaux économiques et culturels et les associations d'affaires des pays et territoires étrangers de la métropole du Sud.

Lors de la rencontre. Photo . VNA

Appréciant hautement les efforts de ces unités, Nguyen Thi Le, secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti et présidente du Conseil populaire municipal, a déclaré que dans le processus de développement, en plus de ses ressources internes, la ville a besoin de leur compagnie continue dans son travail. devenir une ville intelligente et un centre économique, financier, commercial, scientifique et culturel de la région.La métropole du Sud espère que les agences, organisations, bureaux et associations consulaires continueront à contribuer à promouvoir son image auprès des amis internationaux et à attirer dans la ville des partenaires fiables, potentiels et de bonne volonté, a-t-elle souligné.Les autorités locales s'engagent à continuer de coordonner étroitement et de soutenir les agences de représentation étrangères dans l'organisation d'activités d'échange économiques, culturels, sanitaires et éducatifs, contribuant ainsi à favoriser la compréhension mutuelle et le développement des deux parties.Roy Kho Ngee Seng, consul général de Singapour et chef du corps consulaire de la ville, a exprimé son désir de poursuivre une coopération étroite avec Hô Chi Minh-Ville pour obtenir des résultats encore plus importants.Il a également réaffirmé l'engagement d'aider à renforcer et à élargir la coopération bilatérale et multilatérale entre les parties impliquées cette année et au-delà. - VNA