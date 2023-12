Lors de la Conférence visant à honorer 78 personnalités ayant apporté des contributions importantes au développement de la culture nationale. Photo : VNA Hanoï (VNA) - Le 29 décembre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé les 10 événements marquants de son secteur en 2023 synthétisés via les votes en ligne et directes.

1. Le 80e anniversaire du Programme culturel du Vietnam

Vu le jour en 1943, le Programme culturel du Vietnam revêt des grandes significations historiques. Les réalisations de la culture vietnamienne d’aujourd'hui sont basées sur les points de vue de ce programme. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec les ministères, branches et localités a organisé une série d'activités pour célébrer cet événement.

2. 78 personnes ayant apporté des contributions importantes au développement de la culture nationale honorées

La Conférence visant à honorer 78 personnalités ayant apporté des contributions importantes au développement de la culture nationale et la Conférence nationale sur la culture ont été pour la première fois organisées. Ces événements avaient pour but de passer en revue le mouvement d'émulation et la mise en œuvre de six tâches et quatre mesures pour édifier et développer la culture vietnamienne et les Vietnamiens dans la nouvelle période, conformément aux conclusions du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, lors de la Conférence culturelle nationale de 2021.

3. L'industrie culturelle compte de nombreuses réalisations remarquables. Hoi An et Da Lat sont reconnues comme villes créatives par l'UNESCO

Après le fait que Hanoï est devenu ville créative de l'UNESCO dans le domaine du design en 2019, le Vietnam compte davantage Hoi An, ville créative dans le secteur d’artisanat et d’art populaire et Da Lat, ville créative dans le domaine de musique. Selon la feuille de route, d'ici 2030, tous les deux ans, il y aura au maximum deux villes vietnamiennes qui vont soumettre leur candidature pour rejoindre le réseau des villes créatives de l’UNESCO.

4. Le premier festival des cultures des groupes ethniques à Lai Chau

Le Festival des cultures des groupes ethniques comptant moins de 10 000 personnes a eu lieu pour la première fois dans la province montagneuse septentrionale de Lai Chau. Il s'agissait d'une occasion de promouvoir les cultures des groupes ethniques, contribuant à inculquer la jeune génération dans la préservation de la culture traditionnelle du pays ; à sensibiliser et à responsabiliser les ministères, les branches et toutes les couches sociales dans le travail de préservation et de promotion de l'identité culturelle de la communauté des 54 groupes ethniques.

le Vietnam a été récompensé pour la quatrième fois comme "Première destination patrimoniale mondiale". Photo : VNA 5. Le Vietnam élu membre du Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027

Le Vietnam a été élu membre du Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027 lors de la 24e session de l'Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial, à Paris, en France. Avec 121 voix pour sur un total de 171 voix valables, le Vietnam s’est classé au 2e rang parmi les neuf pays élus dans cinq régions.

6. Le Vietnam se classe premier aux SEA Games organisés à l'étranger pour la première fois

Aux 32èmes Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games) organisés au Cambodge, la délégation sportive vietnamienne a remporté 136 médailles d'or, 105 médailles d'argent et 118 médailles de bronze, occupant la 1ère place au classement général. C'est la première fois que le Vietnam arrive en tête du tableau des médailles lors des SEA Games organisés à l'étranger, après deux fois d’occuper cette place en 2003 et 2022 en tant que pays hôte.

7. L'équipe féminine de football participe à la finale de la Coupe du Monde 2023

Le drapeau national vietnamien est hissé pour la première fois et l'hymne national vietnamien est entendu pour la première fois lors d’une Coupe du monde, apportant une grande fierté à des millions de supporteurs. L'entraîneur Mai Duc Chung et ses élèves sont la grande fierté du football vietnamien. Ils suscitent la conviction de changer complètement le football féminin vietnamien.

8. Le Vietnam remporte, pour la première fois, une médaille d'or lors des Jeux asiatiques

Avec un score de 240,5, Pham Quang Huy a battu le tireur sud-coréen Lee Won Ho dans la série finale pour remporter la première médaille d'or pour le tir vietnamien dans l'arène des Jeux asiatiques.

9. Le gouvernement promulgue des résolutions pour accélérer le tourisme étranger

Le 14 août 2023, le gouvernement a publié la résolution No 127/NQ-CP sur l'application des visas électroniques pour les citoyens de tous les pays et territoires et la résolution No 128/NQ-CP sur l’augmentation de la période de séjour temporaire à 45 jours pour 13 pays qui sont unilatéralement exemptés de visa.

Ces solutions révolutionnaires ont affirmé la position d'ouverture aux touristes étrangers du gouvernement vietnamien.



10. Le tourisme vietnamien remporte de nombreux prix étrangers

Le tourisme vietnamien est reconnu pour la 4e fois comme la première destination patrimoniale mondiale et pour le 5e fois comme première destination touristique en Asie par World Travel Awards. Il s'agit de la reconnaissance des amis et partenaires internationaux du monde entier pour le tourisme vietnamien, qui continue d'être la force motrice permettant au Vietnam d'exploiter son grand potentiel touristique. - VNA