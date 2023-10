Cérémonie d'ouverture de la classe de vietnamien pour l'année scolaire 2023-2024 aux Pays-Bas. Photo: VNA Cérémonie d'ouverture de la classe de vietnamien pour l'année scolaire 2023-2024 aux Pays-Bas. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La cérémonie d'ouverture de la classe de vietnamien pour l'année scolaire 2023-2024 a eu lieu récemment au siège de l'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas.Créés en 2017, les cours de vietnamien pour la communauté vietnamienne aux Pays-Bas sont maintenus en permanence, attirant des participants de tous âges.L'ambassadeur Ngo Huong Nam a souligné l'importance de conserver le vietnamien à l’étranger car il est considéré comme un fil fort et sacré qui permet à la diaspora de se connecter avec ses racines. La diffusion du vietnamien est également un travail très nécessaire à l'étranger, contribuant à la propagation de l'identité culturelle nationale auprès des amis internationaux. De plus en plus d’étrangers souhaitent apprendre le vietnamien pour venir vivre et travailler au Vietnam.Cependant, l’enseignement du vietnamien à l’étranger est confronté à de nombreuses difficultés, dont le manque d’enseignants et de matériel pédagogique.L'ambassadeur Ngo Huong Nam a espéré que la communauté vietnamienne aux Pays-Bas continue de maintenir le mouvement d'apprentissage de la langue maternelle. L'ambassade du Vietnam a proposé au ministère des Affaires étrangères et au Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer de mettre en œuvre des solutions rapides pour éliminer les obstacles en la matière. -VNA