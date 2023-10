Pékin (VNA) - Le voyage du président Vo Van Thuong et de son entourage en Chine pour participer au 3e Forum "La Ceinture et la Route" pour la coopération internationale (BRF) a été un succès, atteignant les objectifs fixés et contribuant efficacement à l’application de la politique extérieure prévue par le 13e Congrès national du Parti, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le président Vo Van Thuong (à gauche) est accueilli à l’aéroport de Pékin. Photo : VNA Le président Vo Van Thuong (à gauche) est accueilli à l’aéroport de Pékin. Photo : VNA

Lors d’une interview accordée à la presse à l’issue du voyage, le chef de la diplomatie vietnamienne a déclaré qu’il s’agissait de la première activité diplomatique multilatérale du président Vo Van Thuong cette année.

À travers le forum et les activités parallèles, le Vietnam a affirmé sa politique extérieure cohérente d’être ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale, ainsi que sa position claire en faveur du multilatéralisme et des initiatives promouvant la paix, la coopération et le développement dans la région et le monde, a-t-il indiqué.

Selon le ministre, le Vietnam et d’autres pays ont partagé leurs expériences et discuté des orientations de coopération sur des sujets émergents et largement concernés tels que la transformation numérique, le développement vert et la connectivité économique, contribuant ainsi à construire des économies mondiales et régionales multiconnectées, ouvertes et inclusives, durables, axées sur les personnes.

Les ministères et agences vietnamiens ont également eu l’occasion de renforcer davantage leur coopération avec des partenaires de divers pays. Les résultats de ce forum soutiendront la mise en œuvre du cadre vietnamien "Deux couloirs, une ceinture" et de l’initiative chinoise "la Ceinture et la Route".

Au cours du forum de deux jours, le président Vo Van Thuong a rencontré de nombreux chefs d’État et de gouvernement, le secrétaire général de l’ONU et les dirigeants de plusieurs organisations internationales, au cours desquels les partenaires ont exprimé leur appréciation du rôle et de la position du Vietnam et leur désir de renforcer la coopération substantielle avec le Vietnam, d’élargir et d’approfondir les liens dans les domaines de l’économie, du commerce, de la science, de la technologie, de l’éducation, de la culture et des échanges entre les peuples.

Le ministre a déclaré que c’était également la première fois que le président Vo Van Thuong s’engageait dans des réunions bilatérales avec de hauts dirigeants du Parti et de l’État chinois en tant que chef de l’État vietnamien. Ces réunions faisaient partie d’une série d’interactions de haut niveau entre les dirigeants des deux Partis et deux pays depuis le début de cette année dans le contexte des célébrations du 15e anniversaire du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine.

Cette visite a notamment contribué à concrétiser davantage la visite d’importance historique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong en Chine en octobre 2022.

Plus précisément, il a déclaré que cela avait maintenu la tendance positive et ajouté un nouvel élan positif au développement stable et sain des relations Vietnam-Chine, en sensibilisant tous aux mesures majeures visant à cultiver une coopération substantielle dans divers domaines et en continuant à renforcer l’amitié traditionnelle et à renforcer les relations entre le Vietnam et la Chine et le fondement d’opinions publiques propices au développement des relations bilatérales.

Le ministre a en outre déclaré que les deux parties avaient convenu de suivre sérieusement les perceptions communes atteintes par leurs hauts dirigeants, de respecter le droit international, d’administrer efficacement et de gérer correctement les différends, contribuant ainsi au maintien de la paix et de la stabilité dans la région. – VNA