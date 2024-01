Le Vietnam vise deux milliards de dollars d'exportations de pangasius en 2024. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La production de pangasius devrait atteindre 1,7 million de tonnes en 2024 pour générer un chiffre d’affaires à l’export de deux milliards de dollars, selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien.

Pour atteindre cet objectif, le secteur de la pêche/aquaculture doit préparer des plans pour mieux répondre à un marché de plus en plus compétitif, ainsi qu'à des réglementations et barrières techniques de plus en plus strictes des pays importateurs, a-t-il déclaré.

La directrice de la communication de l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), Le Hang, a déclaré que l'exportation de pangasius montrait des signes plus positifs sur certains marchés tels que la Chine, le Mexique, le Canada, le Brésil et le Royaume-Uni. En outre, certains produits transformés attirent les marchés comme les États-Unis, la Chine, la Malaisie, Singapour.

La valeur des exportations de pangasius a atteint plus de 1,85 milliard de dollars l'année dernière, en baisse de 27% par rapport au chiffre de 2022, selon le Département général des Douanes. Cependant, il reste une forte demande pour ces produits vietnamiens sur de nombreux marchés dans les temps à venir, en particulier pour les produits profondément transformés, a-t-elle indiqué.

Les États-Unis figurent parmi les principaux marchés qui consomment le plus de pangasius vietnamien.

La demande de pangasius a également enregistré une résurgence sur le marché de l'Union européenne (UE), qui devrait être un point positif pour les exportations vietnamiennes l'année prochaine, lorsque son économie sera plus stable que d'autres débouchés clés.

En tant que l'un des marchés d'importation traditionnels de pangasius vietnamien, la Chine devrait connaître une forte croissance des importations de pangasius en 2024. Ces dernières années, ce marché s'est régulièrement classé parmi les trois plus grands importateurs de pangasius, après les États-Unis et le Japon.

Les pangasius vietnamiens présentent également un avantage sur d'autres marchés comme l'Europe et l'Algérie. -VNA