New Delhi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a participé le 10 janvier au 10e Sommet mondial dynamique du Gujarat 2024, sur le thème « Porte vers l’avenir », tenu dans cet État indien à l’ouest du pays.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang s'exprime lors du Sommet. Photo: VNA



Le sommet, une idée du Premier ministre Narendra Modi, et conceptualisé lors de son mandat en tant que chef de l'État du Gujarat, célèbre cette année son 20e anniversaire.



Le sommet 2024 a attiré un groupe diversifié de partenaires internationaux, notamment des pays tels que les Emirats arabes unis (EAU), la République tchèque, le Mozambique et le Vietnam.



S'exprimant lors de l'ouverture, le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné l’importance de cet événement, car il marque le début des 25 prochaines années au cours desquelles l'Inde tirera parti de son potentiel et de ses atouts en matière de développement pour atteindre les objectifs de faire de l'Inde un pays développé en 2047.



Dans son discours, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a souligné l'importance des contenus abordés lors de ce Sommet s'articulant autour du thème « Porte vers l'avenir » tels que l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie numérique, le e-commerce, la ville intelligente… Il a estimé qu’il s’agit également de domaines prioritaires dans le processus de développement et d'intégration internationale du Vietnam.



Il a également présenté les stratégies et les plans à long terme du Vietnam dans ces domaines, notamment la « Stratégie nationale sur la croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050 » et l'objectif de porter la part de l'économie numérique dans le PIB national à 20% en 2025 et à 30% en 2030.



A cette occasion, Trân Luu Quang a hautement apprécié le développement heureux de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde dans de nombreux domaines. Remerciant l'Inde pour son soutien au Vietnam dans les domaines de la formation des ressources humaines, du développement scientifique et technologique, de la transition énergétique et de la transformation numérique, le vice-Premier ministre a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer la coopération avec l'Inde en général et l'État du Gujarat en particulier dans les domaines où l'Inde possède des atouts et conformément aux priorités de développement du Vietnam, dont les domaines abordés lors de ce Sommet.



Le Vietnam est prêt à créer des conditions favorables aux entreprises indiennes pour qu’elles mènent des opérations à long terme et remportent des succès avec le Vietnam, a affirmé le vice-Premier ministre Trân Luu Quang.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (droite) rencontre le Premier ministre tchèque Petr Fiala. Photo: VNA



Le même jour, le dirigeant vietnamien a rencontré le Premier ministre tchèque Petr Fiala, le gouverneur du Gujarat, Bhupendrabhai Patel, le secrétaire général de la Fédération indienne des Chambres de Commerce et d'Industrie (FICCI), Shailesh Pathak, ainsi que des dirigeants de certaines entreprises indiennes. -VNA