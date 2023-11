Séminaire sur le système d'alerte précoce pour les mesures de défense commerciale. Photo: Vietnam Plus

Hanoï (VNA) - Grâce à la participation vietnamienne à de nombreux accords de libre-échange, avec la suppression progressive des barrières tarifaires, les exportations de produits vietnamiens vers l'étranger ont augmenté. Cependant, le pays risque de faire l'objet de poursuites en matière de défense commerciale.

Un système d'alerte précoce pour les mesures de défense commerciale est nécessaire pour contribuer à garantir un développement commercial durable en aidant les entreprises à mieux répondre à d'éventuelles enquêtes commerciales, a-t-on appris lors d'un séminaire sur la question organisé le 6 novembre par le magazine Cong Thuong (Industrie et Commerce).

S'exprimant lors de l'événement, le conseiller commercial et chef du bureau commercial du Vietnam aux États-Unis, Do Ngoc Hung, a déclaré que le Vietnam était un partenaire commercial important des États-Unis, mais qu'il était également confronté à des risques liés aux mesures correctives commerciales.

Le nombre d'enquêtes de défense commerciale menées par les États-Unis contre le Vietnam représente environ 53 % du nombre total d'enquêtes de défense commerciale contre les produits exportés par le Vietnam. Parallèlement, les entreprises américaines sont très conscientes de leurs droits et de leurs outils lorsqu'elles importent des produits hautement compétitifs qui peuvent nuire à l'industrie manufacturière nationale. Ils savent également comment utiliser les recours commerciaux pour protéger leurs intérêts en cas de poursuites sur leur marché intérieur.

Photo: VNA



Jusqu'en octobre 2023, les produits vietnamiens étaient impliqués dans 58 affaires de défense commerciale aux États-Unis. Les types de produits concernés sont élargis et ne concernent même pas les principaux produits d'exportation du Vietnam.

Do Ngoc Hung a déclaré que grâce à la surveillance du marché, on peut constater que les exportateurs vietnamiens ont accordé plus d'attention aux cas de défense commerciale ainsi qu'au système d'alerte précoce. Ils ont pleinement participé et ont suivi de près les avertissements de l'Autorité des recours commerciaux du Vietnam relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Toujours selon lui, le système d'alerte précoce est très important car il crée les conditions permettant aux entreprises de se renseigner rapidement sur les réglementations juridiques américaines en matière de recours commerciaux. De plus, grâce à cet avertissement, les entreprises peuvent commencer à préparer les ressources nécessaires pour répondre à d'éventuelles poursuites.

Nguyen Thu Trang, directrice du Centre de l'OMC et de l'intégration de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), a déclaré que non seulement aux États-Unis mais dans tous les pays, les poursuites en matière de défense commerciale étaient un processus juridique et technique très compliqué. Notamment, la majeure partie du processus devait être effectuée à l'étranger, ce qui ajoute des difficultés aux entreprises, a-t-elle indiqué.



Chu Thang Trung, directeur adjoint de l'Autorité des recours commerciaux du Vietnam, a déclaré que le ministère s'efforçait de mieux faire comprendre aux entreprises les recours commerciaux. Il a informé que le le ministère de l'Industrie et du Commerce envisage de continuer à étendre le système d'alerte à d'autres marchés comme l'Asie du Sud-Est et la Turquie, outre les États-Unis, le Canada et l'Australie. -VNA