Des joueuses vietnamiennnes (maillot rouge) et leurs adversaires indiennes (maillot bleu). Photo: VNA

Phu Tho (VNA) - Le Vietnam s’est qualifié pour le deuxième phase éliminatoire de la Coupe d’Asie de football féminin des moins de 20 ans (U20) après son match nul 1-1 contre l’ Inde dans le cadre du groupe F, le 11 mars, au stade de Viet Tri, dans la province vietnamienne de Phu Tho (Nord).Lors du match, l’équipe indienne a ouvert le score à la 12e minute grâce à la milieu de terrain Babina Devi.Les joueuses vietnamiennes sont immédiatement passées à l’offensive, mais il a fallu attendre les arrêts de jeu de la première mi-temps pour qu'elles puissent égaliser grâce à Tran Nhat Lan.Aucun but n'a été marqué en deuxième mi-temps et le match s’est terminé sur le score de 1-1.La Vietnamienne Le Thi Bao Cham a été élue meilleure joueuse du match.

La Vietnamienne Le Thi Bao Cham a été élue meilleure joueuse du match. Photo: VNA

Après trois matches, les deux équipes se retrouvent à égalité (7 points) mais le Vietnam est en tête du groupe F , qui comprend le Vietnam, l’Inde, Singapour et l’Indonésie, et donc se qualifie pour le deuxième tour de qualification.Le président de la Fédération de football du Vietnam (VFF), Tran Quoc Tuan, a félicité l’équipe vietnamienne et lui a accordé une prime de 200 millions de dôngs (8.500 dollars).Le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires aura lieu après la fin du premier tour, le 12 mars, à Kuala Lumpur, en Malaisie. -VNA