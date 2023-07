Photo: baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) – Le Vietnam a progressé de trois places pour se hisser à la 41e place dans l'Indice mondial de la paix 2023 publié par l'Institut pour l'économie et la paix.



L'étude annuelle de l'Institut australien pour l'économie et la paix mesure l'état de la paix dans une nation en se basant sur trois domaines : la sûreté et la sécurité de la société, l'étendue des conflits nationaux et internationaux en cours et le niveau de militarisation.



Avec un score de 1,745, le Vietnam fait partie des pays qui ont un niveau de paix "élevé", tels que l'Allemagne, les Pays-Bas, la Malaisie, le Royaume-Uni, le Laos, l'Indonésie, la République de Corée, l'Argentine, le Chili et Chypre.



Dans la région Asie-Pacifique, le Vietnam se classe 7e des pays les plus paisibles, après la Nouvelle-Zélande et Singapour qui occupent les deux premières places.



L'Islande (avec un score de 1,124) conserve le titre de pays le plus pacifique du monde depuis 2008, tandis que l'Afghanistan demeure le pays le moins pacifique du monde pour la 8e année consécutive. -VNA