Manille (VNA) – En marge de la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47), à Manille, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, le général de corps d’armée Nguyen Doan Anh, a rencontré des responsables parlementaires du Maroc, de l’Espagne, de l’Algérie et de Bahreïn.

Lors de sa rencontre, le 19 novembre, avec Mohammed Ouzzine, quatrième vice-président de la Chambre des représentants du Maroc, Nguyen Doan Anh a proposé de poursuivre l’amélioration du cadre juridique et de valoriser les mécanismes de coopération existants. Il a notamment appelé à faciliter les échanges entre entreprises, l’accès aux marchés et les investissements, en tirant parti des accords bilatéraux sur la protection des investissements et la prévention de la double imposition.

Il a souhaité que le Maroc facilite les activités des entreprises vietnamiennes dans les secteurs des véhicules électriques, des mines et des télécommunications, tout en invitant les entreprises marocaines à explorer les possibilités offertes par le marché vietnamien.

Mohammed Ouzzine a salué les résultats du développement socio-économique du Vietnam et exprimé son souhait de partager son expérience en matière de réduction de la pauvreté.

Les deux parties ont convenu d’approfondir leur coopération, de coordonner leurs positions face aux défis transfrontaliers et de se soutenir mutuellement aux Nations unies et dans les forums multilatéraux, dont l’AIPA. Nguyen Doan Anh a par ailleurs appelé le Maroc à soutenir la position de l’ASEAN sur la Mer Orientale, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Le 18 novembre, lors de son entretien avec Javier Ignacio Maroto Aranzabal, premier vice-président du Sénat espagnol, Nguyen Doan Anh a proposé de renforcer le rôle des deux organes législatifs dans la promotion des relations bilatérales, notamment à travers la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA). Il a également appelé l'Espagne à encourager les autres États membres de l'UE à ratifier rapidement l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA), ainsi qu'à soutenir la levée par la Commission européenne du « carton jaune » frappant les produits aquatiques vietnamiens en raison de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Javier Ignacio Maroto Aranzabal a remercié l'AN du Vietnam pour son soutien à l’adhésion de l’Espagne en tant qu’observateur de l’AIPA. Il s’est déclaré favorable au renforcement des échanges d’expériences et de la coopération dans le commerce, l’investissement, la santé, les sciences et technologies, l’éducation et l’agriculture. Il a également soutenu la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale et les efforts visant à parvenir à un Code de conduite (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international et à la CNUDM de 1982.

Les deux parties sont convenues d'intensifier les échanges de délégations, de partager leurs expériences législatives et de renforcer la coopération dans les domaines culturel et éducatif, ainsi que la coopération décentralisée, en vue du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Espagne, en 2027. Elles poursuivront également leur coordination au sein de l'AIPA, de l'Union interparlementaire (UIP) et des Nations unies.

Le même jour, lors de sa rencontre avec Ahmed Badr El Islem Belguet, vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), la chambre basse du Parlement algérien, Nguyen Doan Anh a proposé de faciliter l’accès réciproque aux marchés et de développer les échanges dans l’agriculture, les sciences et technologies et la santé. Il a également souhaité que l’Algérie continue de soutenir le projet de coopération pétrolière et gazière du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PVN), afin d’en garantir le fonctionnement stable et efficace.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, le général de corps d’armée Nguyen Doan Anh (droite) et Ahmed Badr El Islem Belguet, vice-président de l'Assemblée populaire nationale. Photo: VNA

Ahmed Badr El Islem Belguet a qualifié le Vietnam de « l’un des meilleurs modèles de développement » et s’est prononcé pour un approfondissement de la coopération parlementaire, à la hauteur du partenariat stratégique entre les deux pays. Les deux parties ont convenu de renforcer le suivi des accords signés, de promouvoir les groupes d’amitié parlementaire et de maintenir les échanges entre leurs dirigeants, députés et organes spécialisés. Elles ont également réaffirmé leur volonté de se soutenir dans les forums multilatéraux et de développer les liens entre le Vietnam, l’ASEAN, l’Union africaine et la Ligue arabe.

Le 17 novembre, Nguyen Doan Anh s’était entretenu avec Ahmed Abdulwahed Qarata, deuxième vice-président de la Chambre des représentants de Bahreïn. Il a appelé ce pays, qui assure la présidence tournante du Conseil de coopération du Golfe (CCG) en 2026, à soutenir le lancement des négociations d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et le CCG.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, le général de corps d’armée Nguyen Doan Anh (droite) et Ahmed Abdulwahed Qarata, deuxième vice-président de la Chambre des représentants de Bahreïn. Photo: VNA

Il a également encouragé les entreprises bahreïniennes à investir au Vietnam et souhaité que le fonds d'investissement Mumtalakat participe aux activités du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville. Il a proposé de faciliter l'accès des produits vietnamiens au marché bahreïnien et de développer la coopération dans les secteurs halal, énergétique et chimique, ainsi que dans la construction et la réparation navales. Il a plaidé pour la poursuite des programmes de bourses destinés aux cadres vietnamiens, le développement du tourisme bilatéral et l'étude d'un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels.

Ahmed Abdulwahed Qarata a exprimé sa satisfaction devant le développement des relations bilatérales, souhaitant renforcer la coopération dans le commerce, la finance et la banque, l’énergie, l’électronique, l’intelligence artificielle, la transformation numérique, le tourisme et les échanges entre les populations. Les deux parties ont également convenu de partager leurs expériences en matière d’élaboration des lois et de contrôle de leur application, ainsi que de poursuivre leur coordination au sein de l’AIPA et de l’UIP.

Évoquant la situation régionale, Nguyen Doan Anh a exprimé la solidarité du Vietnam avec Bahreïn face aux conséquences du conflit au Moyen-Orient. Il a réaffirmé l'attachement du Vietnam au règlement pacifique des différends, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies, ainsi que son opposition à l'emploi ou à la menace de la force dans les relations internationales. De son côté, le responsable bahreïnien a souligné l'attachement de son pays aux valeurs de tolérance et de coexistence pacifique.

Dans le cadre de sa participation à l’AIPA-47, Nguyen Doan Anh devait assister, dans l’après-midi du 20 novembre, à la deuxième séance plénière et à la cérémonie de clôture de l'événement.- VNA