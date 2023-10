Hangzhou (VNA) – Le 27 octobre, le nageur vietnamien Le Tien Dat a remporté une médaille d’or aux 4es Jeux paralympiques asiatiques (Asian Para Games). Il s’agit de la première d’or du Vietnam à cet événement sportif continental qui se déroule à Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang.

Avec une durée d’une minute 34 secondes 04, Le Tien Dat a remporté la première médaille d'or au 100 m brasse SB5 masculin.



Dans la même épreuve, son coéquipier Do Thanh Hai a remporté la médaille d’argent avec une durée d’une minute 35 secondes 11.





Le palmarès de résultat des nageurs au 100 m brasse SB5 masculin. Photo : VNA

Jusqu'à présent, la délégation vietnamienne a remporté une médaille d’or, 7 d'argent et 6 de bronze, occupant temporairement la 20e place sur le classement par nations.



La délégation vietnamienne aux 4es Jeux paralympiques asiatiques est composée de 71 membres, dont 48 sportifs, concourant dans sept disciplines : athlétisme, natation, para haltérophilie, échecs, tennis de table, badminton et taekwondo. Son objectif est de remporter de trois à quatre médailles d'or et d’avoir plusieurs athlètes répondant aux normes de qualification pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. – VNA