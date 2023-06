Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président du Conseil national suisse Martin Candinas. Photo :VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 30 juin à Hanoï le président du Conseil national suisse Martin Candinas, en visite officielle au Vietnam.

Les deux dirigeants ont estimé que les relations de coopération Vietnam-Suisse s'étaient développées positivement au cours des dernières années dans des domaines tels que la politique - la diplomatie, l'économie, la coopération au développement, les science - les technologies, l'éducation - la formation... La Suisse est actuellement un partenaire économique important du Vietnam en Europe, se classant 22e parmi les 141 pays et territoires ayant investi au Vietnam, avec des investissements directs étrangers de 1,903 milliard de dollars dispersés dans 206 projets. De 1991 à 2021, la Suisse a fourni au Vietnam environ 600 millions de dollars d'aide publique au développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à l'amitié et à la coopération avec la Suisse, tout en remerciant le Conseil national et le gouvernement suisses pour leur intérêt et son soutien au développement des liens bilatéraux.

Le chef du gouvernement vietnamien a estimé que la coopération économique et commerciale était un pilier important des relations bilatérales et qu'il y avait encore beaucoup de place pour un développement ultérieur. Il a demandé au Conseil national suisse et son président de promouvoir, de soutenir et d'encourager les entreprises suisses à investir au Vietnam, en particulier dans la finance - banque, l’assurance, l’industrie manufacturière, la pharmacie, la transformation des produits agricoles, les énergies renouvelables énergie, les services touristiques. Le gouvernement vietnamien salue et s'engage à créer des conditions favorables pour que les entreprises suisses développent et leurs activités à long terme au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a également demandé à la Suisse de renforcer son soutien aux PME vietnamiennes en matière technique, dans l'accès à l'expertise, le renforcement des capacités, le transfert de technologies, la coopération industrielle…

Le Premier ministre vietnamien a demandé à la Suisse de continuer à promouvoir l’achèvement des négociations d'un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (EFTA). Le Vietnam est toujours prêt à se coordonner avec la Suisse ainsi qu'avec les autres pays membres du EFTA pour combler rapidement l'écart sur les questions restantes entre les deux parties.

Il a suggéré que les deux parties travaillent en étroite collaboration et mettent en œuvre efficacement le "Programme de coopération Vietnam-Suisse pour la période 2021-2024" (d'une valeur de près de 76 millions de dollars) avec des priorités comme le renforcement de la compétitivité du secteur privé, la réponse au changement climatique…

Pham Minh Chinh a proposé de favoriser la coopération dans les domaines de l'innovation, de la transformation numérique, de la transformation verte, de l'économie circulaire, de l'économie partagée… ; de soutenir et de partager des expériences avec le Vietnam dans la construction d'un système éducatif de haute qualité, l'augmentation des bourses et la création de conditions favorables pour que les étudiants vietnamiens puissent étudier et faire des études en Suisse.

La rencontre entre les deux dirigeants. Photo :VNA



Le Premier ministre a remercié et demandé au Conseil national suisse de continuer à soutenir et à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne en Suisse.

Le président du Conseil national suisse, Martin Candinas, a affirmé que le Vietnam jouait un rôle stratégique dans les relations entre la Suisse et l'Asie du Sud-Est.

Les entreprises suisses, y compris Nestlé, se sont toutes déclarées satisfaites de l'environnement des affaires au Vietnam et continueraient à y investir pour longtemps. La Suisse continuera d'accorder la priorité au Vietnam dans l'aide au développement et la formation des ressources humaines. La Suisse a souhaité signer prochainement l’EFTA avec le Vietnam, qui devrait être signé par les deux parties en 2024.

Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé des vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les contributions actives de la Suisse au maintien de la paix, de la sécurité et du développement dans le monde.

Martin Candinas a affirmé que la Suisse soutenait les positions du Vietnam et de l'ASEAN visant à assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et à régler les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, à mettre pleinement en œuvre le Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et à parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale substantiel et efficace. -VNA