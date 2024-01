Hanoï (VNA) - Le Vietnam est toujours prêt à fournir un approvisionnement stable et à long terme en riz au marché philippin.C’est ce qu’a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien en recevant à Hanoï le ministre philippin de l'Agriculture Francisco Tiu Laurel Jr.Actuellement, les Philippines sont le 6e partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et le 16e dans le monde. Ils demeurent aussi le plus grand marché d'exportation de riz du Vietnam. En 2023, malgré la situation difficile des marchés régional et mondial, le commerce bilatéral a atteint 7,8 milliards de dollars, en baisse de seulement 0,1% sur un an.Dans le cadre de la visite d'État du président philippin au Vietnam les 29 et 30 janvier, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère philippin de l'Agriculture signeront un protocole d'accord de coopération sur le commerce de riz.Ce document important donnera des orientations majeures pour la coopération bilatérale dans le commerce de riz au cours de ces cinq prochaines années.Le ministre Nguyen Hong Dien a proposé aux deux parties d’élaborer un plan de coordination pour mettre en œuvre efficacement ce protocole d'accord, d’appliquer des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et d’ouvrir bientôt leurs marchés respectifs pour leurs fruits, viandes de volaille et de bétail.De son côté, le ministre philippin Francisco Tiu Laurel Jr. a déclaré que le riz vietnamien représentait 85% du riz importé par son pays.La partie philippine a proposé au Vietnam de partager des prévisions concernant la production de riz et de continuer à maintenir de manière stable ses exportations de riz vers les Philippines . -VNA