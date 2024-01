Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les représentants des entreprises participant au séminaire. Photo: VNA

Davos (VNA) - Dans le cadre de son voyage d'affaires pour assister au Forum économique mondial (WEF) de Davos en Suisse, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 17 janvier (heure locale) un séminaire intitulé "Vietnam, destination de premier rang de l’ASEAN en matière d'investissement durable".



L'événement a été organisé conjointement par le ministère du Plan et de l'Investissement, la Mission permanente du Vietnam à Genève, Young Presidents' Organization (YPO) et VinaCapital Foundation.



Lors du séminaire, les participants ont eu l'occasion d’explorer de nouvelles opportunités d'investissement au Vietnam, les politiques liées aux activités d'import-export, à l'attraction des investissements, au développement des infrastructures, à la promotion de l'innovation, au développement de l'intelligence artificielle, à la transition énergétique durable..., ainsi que la politique monétaire et les priorités du Vietnam à l’heure actuelle.



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a parlé de certains facteurs fondamentaux aidant le Vietnam à devenir une destination d'investissement sûre, saine et durable.



Il a déclaré que le Vietnam plaçait le peuple au centre, le considérant comme la force et l'objectif du développement national. Selon lui, le Vietnam persiste dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, d'intégration internationale active et intégrale... Le chef du gouvernement a également affirmé la volonté du Vietnam d'être ami, partenaire de confiance et membre actif et responsable de la communauté internationale, soulignant que son pays persistait dans sa politique de défense des "quatre non".



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la stratégie décennale de développement socio-économique du Vietnam pour la période 2021-2030 insistait sur la nécessité de "mobiliser toutes les ressources, de se développer rapidement et durablement sur la base des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, s’efforçant de devenir d'ici 2030 un pays en développement doté d'une industrie moderne et de figurer dans le groupes des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.



Dans les temps à venir, le Vietnam continuera de promouvoir les trois percées stratégiques que sont la construction d'infrastructures stratégiques pour réduire les coûts logistiques, les coûts des intrants et accroître la compétitivité des produits; la formation des ressources humaines de haute qualité; l'amélioration des institutions pour faciliter les activités des entreprises et des habitants, a déclaré le Premier ministre.



Pham Minh Chinh a émis son espoir d'accueillir davantage d’investisseurs au Vietnam et s'est engagé à protéger toujours les droits et intérêts légaux et légitimes des investisseurs. -VNA