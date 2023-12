Hanoi (VNA) - À l'occasion de la 65e Fête nationale de la République de Cuba (1er janvier 1959 - 2024), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong et le président Vo Van Thuong ont envoyé le 31 décembre leur message de félicitations à Miguel Díaz-Canel. Bermúdez, premier secrétaire du Parti communiste de Cuba, président cubain.A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh et et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê ont également adressé leur message de félicitations à leur homologue respectif Manuel Marrero Cruz et Esteban Lazo Hernández.Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également adressé son message de félicitations à son homologue ciubain, Bruno Rodriguez Parilla. -VNA