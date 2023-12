Hanoi (VNA) – Le Département de la jeunesse du ministère vietnamien de l’Intérieur et la Fondation sud-coréenne pour les échanges culturels internationaux (KOFICE), rattachée au ministère sud-coréen de la Culture, ont signé jeudi 13 décembre la prorogation du protocole d’accord sur le partage d’expériences et l’échange de jeunes.

Vue de la cérémonie de signature de la prorogation du protocole d’accord sur le partage d’expériences et l’échange de jeunes. Photo : tienphong.vn

Cet ajustement est très important pour créer la base juridique permettant aux deux parties de poursuivre la mise en œuvre proactive et efficace de leur programme de coopération, a déclaré le directeur du Département de la jeunesse, Hoàng Quôc Long après la signature du texte avec le directeur du Centre culturel de l’ASEAN relevant de la KOFICE, Lee In-hyuk.Le contenu du protocole d’accord renouvelé jusqu’au 31 décembre 2027 est identique à celui du protocole d’accord signé le 25 décembre 2019 à Hanoi, qui expire le 7 novembre 2014, et s’inscrit dans la poursuite de la coopération amicale étroite entre le ministère vietnamien de l’Intérieur et la KOFICE en près d’une décennie.Selon ce document, les deux parties partageront leurs expériences en matière de leadership, de gestion, d’élaboration et d’application de politiques de développement socio-économique et de la jeunesse, de réduction de la pauvreté, de construction de la nouvelle ruralité et de développement d’une agriculture intelligente ; et s’engageront dans des échanges culturels.Durant la période 2014-2018, la KOFICE a organisé conjointement avec le ministère vietnamien de l’Intérieur le voyage de travail de cinq délégations vietnamiennes avec plus de 200 personnes en République de Corée pour s’enquérir des expériences en matière de réduction de la pauvreté et de construction de la nouvelle ruralité. – VNA