Hanoï (VNA) - Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, et le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Industrie légère de Mongolie, Khayangaa Bolorchuluun, ont signé un protocole d’accord sur le commerce durable du riz.La cérémonie de signature a eu lieu le 1er novembre à Hanoï, en présence du président vietnamien, Vo Van Thuong, et de son homologue mongol, Ukhnaagiin Khürelsükh, dans le cadre de la visite au Vietnam du chef de l’Etat de Mongolie et de son épouse.Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le protocole d'accord vise à établir un mécanisme de coopération intégrale pour assurer l'approvisionnement alimentaire et stabiliser le marché du riz dans les deux pays.En particulier, il s'agit d'une base importante pour établir un mécanisme permettant aux deux parties d'échanger et de coopérer régulièrement, de faciliter les activités commerciales de riz entre le Vietnam et la Mongolie, et en même temps de trouver des solutions pour éliminer les difficultés des entreprises des deux parties dans le processus d’import-export de riz.Selon le protocole d’accord, le ministère mongol de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Industrie légère examinera et présentera chaque année les besoins d'importation de riz pour l'année prochaine. Sur cette base, le ministère de l'Industrie et du Commerce soutiendra les liens avec le secteur privé pour exporter du riz en fonction des besoins de la Mongolie.Les deux parties organiseront régulièrement des programmes d'échange et des rencontres entre importateurs et exportateurs de riz pour mettre en œuvre le protocole d'accord en général et promouvoir les échanges commerciaux de riz entre les entreprises des deux pays en particulier.Selon les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam est actuellement le 11e partenaire commercial de la Mongolie. La valeur totale de l’import-export entre les deux pays en 2022 ont enregistré une hausse annuelle de 6,5% pour s’élever à 85,4 millions de dollars.-VNA