Des élèves visitent le Musée de l’histoire militaire du Vietnam à Hanoi. Photo : internet

Hanoi (VNA) – En écho de la Journée internationale des musées (18 mai), le Département des patrimoines culturels (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) a demandé les musées du pays à organiser des activités de célébration tout en attachant avec leurs devoirs réguliers.

Concrètement, les visiteurs bénéficieront de billets d’entrée gratuits aux musées du pays le 18 mai. En plus, ces établissements mèneront des études pour rénover leurs modalités d’exposition, de présentation des patrimoines culturels matériels et immatériels et d’organisation des événements culturels.

En plus, le Département des patrimoines culturels a demandé aux musées de coopérer activement avec le secteurde l’éducation pour présenter ces patrimoines notamment ceux immatériels aux élèves et étudiants tout en accélérant des activités de communications via les sites web, les réseaux sociaux et des applications pour les téléphones intelligents.

Selon le Département des patrimoines culturels, cette année, le Conseil international des musées (The International Council of Museums, ICOM), a choisi le thème «Les musées, plateformes culturelles : l’avenir de la tradition» pour célébrer la Journée internationale des musées pour mettre l’accent sur le nouveau rôle des musées en tant qu’acteurs actifs dans leurs communautés. L’ICOM encourage les musées à créer un lien entre les musées et présenter leurs activités à l’adresse http://network.icom.museum/international-museum-day.

Selon les statistiques, pour l’heure, le Vietnam recense 162 musées à travers le pays avec près de 3 millions d’objets conservés.

Chaque année depuis 1977, l’ICOM organise la Journée internationale des musées (JIM), événement qui représente un moment unique pour la communauté muséale internationale.

Cette journée a pour objectif de sensibiliser la société civile au fait que « Les musées moyen important d’échanges culturels, d’enrichissement des cultures, du développement de la compréhension mutuelle, de la coopération et de la paix entre les peuples ».-VNA