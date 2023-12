Le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet. Photo : ministère des Affaires étrangères



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a activement contribué au succès global du Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet lors d’une interview accordée à la presse sur les résultats du voyage d'affaires du Premier ministre au Japon pour cet événement et d’autres activités bilatérales.

Le Vietnam a toujours soutenu la proposition du Japon d'organiser ce sommet. Lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié l'esprit de solidarité et de coopération entre l'ASEAN et le Japon. Il a proposé trois orientations majeures pour que les relations ASEAN-Japon deviennent un modèle et un facteur positif, jouant un rôle important pour garantir un environnement pacifique, stable et mutuellement développé dans la région.



Pham Minh Chinh a également mis l'accent sur quatre connexions comme connexion économique, commercial et d'investissement ; connexion des infrastructures, en particulier les infrastructures stratégiques ; connexion dans de nouveaux domaines, notamment l'innovation, la transformation numérique, l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie de la connaissance et l'agriculture intelligente...; et connexion pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable.



À cette occasion, le dirigeant vietnamien a également participé au premier Sommet des dirigeants de l'ASEAN et du Japon sur la « Communauté asiatique à émissions nettes nulles » (AZEC) en donnant un message fort sur la détermination et les actions drastiques du Vietnam dans la mise en œuvre de ses engagements pour atteindre les trois objectifs : réduction des émissions de carbone ; garantie de la sécurité énergétique et croissance économique en Asie.



Estimant les résultats des activités bilatérales du Premier ministre au Japon, Do Hung Viet a souligné que premièrement, ce voyage d'affaires avait encore approfondi la confiance politique, consolidé les bonnes relations personnelles entre le chef du gouvernement vietnamien et les dirigeants politiques japonais.



Deuxièmement, les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération pour assurer la sécurité économique, en se concentrant sur la promotion et l'augmentation de la participation des entreprises vietnamiennes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des entreprises japonaises, en particulier dans les domaines de l’automobile, l'électronique, les équipements médicaux, le textile... Le Premier ministre japonais Fumio Kishida et les dirigeants japonais ont affirmé leur soutien au Vietnam dans son processus d'industrialisation et de modernisation et sa construction réussie d'une économie indépendante et autonome.



À cette occsion, les ministères, branches et entreprises des deux pays ont échangé plus de 30 documents de coopération, d'une valeur de près de 3 milliards de dollars, axés sur des domaines importants tels que la finance, l'éducation, la santé et l'investissement dans les parcs industriels.



Les deux Premiers ministres ont assisté à l'échange de documents signés de trois projets de coopération d’aide publique au développement (APD) d'une valeur totale de plus de 200 millions de dollars, contribuant à porter la valeur totale de l’APD entre les deux pays en 2023 à plus de 100 milliards de yens (l'équivalent de près de 800 millions de dollars), - le niveau le plus élevé depuis 2017.



Troisièmement, le voyage d'affaires a contribué à promouvoir les liens en matière de ressources humaines, à renforcer la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples des deux pays.



Quatrièmement, le voyage d'affaires a ouvert des opportunités de coopération entre les deux parties dans de nouveaux domaines tels que la transformation énergétique, la transformation numérique, l'innovation... Les entreprises japonaises se sont engagées à promouvoir leurs coopération dans la construction de villes intelligentes, la transformation verte, la transformation numérique, la logistique, l'intelligence artificielle, les robots...



Selon le vice-ministre Do Hung Viet, le Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon a réussi. Les dirigeants de l'ASEAN et du Japon ont convenu d'adopter la "Déclaration de vision sur l'amitié et la coopération ASEAN-Japon : partenaire de confiance" et le "Plan de mise en œuvre de la Déclaration de vision" comme base pour la mise en œuvre du partenariat stratégique ASEAN-Japon dans les temps à venir, a conclu le vice-ministre. - VNA