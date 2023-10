L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai (quatrième à partir de la gauche) lors du séminaire. Photo : VNA

Genève (VNA) - L'Organisation internationale du travail (OIT) et le Vietnam ont co-organisé le 16 octobre à Genève, en Suisse, un séminaire international sur un projet pilote d'enquête sur la chaîne d'approvisionnement du travail décent dans l'industrie électronique au Vietnam.



Dans son discours d'ouverture, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales à Genève, a déclaré que le Vietnam appréciait grandement la coopération et le soutien technique fournis par l'OIT à son pays depuis son adhésion officielle en 1992.



Elle a notamment insisté sur la sélection du Vietnam par l’OIT comme partenaire pour mettre en œuvre le projet pilote d'enquête sur la chaîne d'approvisionnement en travail décent dans l'industrie électronique. Ce projet s'inscrit dans le projet d'enquête de l'OIT sur la chaîne d'approvisionnement du travail décent, a-t-elle indiqué.



Selon des représentants de l'OIT, le projet pilote au Vietnam revêt une grande importance, car il fournira une base de données pratique permettant aux décideurs politiques d'obtenir des opinions et des évaluations précises, améliorant ainsi l'efficacité de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de travail et d'emploi dans l'industrie électronique.



De plus, les représentants de l'OIT ont apprécié les efforts de coopération du Vietnam, ainsi que le rôle actif de l'Office général des statistiques du Vietnam et d’autres agences et organisations vietnamiennes dans la mise en œuvre du projet. Selon eux, les résultats du projet serviront de base et de modèle pour que l'OIT promeuve l'application de nouvelles méthodes statistiques dans les pays.



Ce séminaire international s'est déroulé dans le cadre de la 21e Conférence internationale des statisticiens du travail tenu du 11 au 20 octobre. La délégation vietnamienne, composée de représentants de l'Office général des statistiques et de l'Institut des sciences du travail et des affaires sociales, a activement participé aux débats de la Conférence. -VNA