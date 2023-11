Van Toan (maillot rouge) ouvre le score à l'équipe vietnamienne. Photo: VNA

Manille (VNA) – L'équipe nationale de football du Vietnam a remporté une victoire contre celle des Philippines le 16 novembre au stade commémoratif Rizal à Manille, lors de son premier match du deuxième tour de qualification de la Coupe du monde 2026.



À la 15e minute, Van Toan a marqué un but contre le gardien de but philippin Etheridge, ouvrant le score à l'équipe vietnamienne.



En fin de prolongation, lors d'une contre-attaque, Dinh Bac a réussi à marquer un but, scellant la victoire 2-0 du Vietnam.



Il s'agit du premier match officiel de l'entraîneur français Philippe Troussier à la tête de l'équipe nationale, après avoir remplacé Park Hang-seo en février.



Après ce match, le 21 novembre, l'équipe nationale de football du Vietnam affrontera l'Irak, l'adversaire le plus fort du groupe F, à domicile.



Le groupe F du tour de qualification de la Coupe du monde 2026 comprend le Vietnam, les Philippines, l'Irak et l'Indonésie. -VNA