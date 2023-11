L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo : VNA



New York (VNA) - Le 3 novembre, au siège des Nations Unies à New York aux États-Unis, la 78e Assemblée générale des Nations Unies a tenu un débat sur la menace de l'élévation du niveau de la mer dans le contexte de la crise climatique.Des représentants des pays participant au débat ont discuté des défis posés par le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer sur la sécurité, le développement et les moyens de subsistance des gens, en particulier dans les petits États insulaires et les plaines. Ils ont appelé à davantage d'actions et de financements pour s'adapter et répondre au changement climatique.S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné que l'élévation du niveau de la mer était une conséquence directe des impacts négatifs du changement climatique et qu'elle menaçait sérieusement la vie de millions de personnes. personnes, y compris les Vietnamiens. Il est donc nécessaire d’examiner la question de l’élévation du niveau de la mer et tous les efforts et mesures visant à faire face à l’impact de ce phénomène sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.Selon l'ambassadeur Dang Hoang Giang, afin de répondre efficacement aux impacts du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer, les pays doivent être responsables dans la mise en œuvre des engagements et l'augmentation de l'action et du financement climatiques, notamment les engagements pris lors de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique. (COP) et du Sommet sur l’ambition climatique en septembre 2023. Le Vietnam appelle à accélérer la création du Fonds d'indemnisation des pertes et dommages convenu par les pays lors de la COP2 7.En tant que l’un des pays dotés d’un long littoral les plus durement touchés par le changement climatique, l’élévation du niveau de la mer et l’intrusion d’eau salée, le Vietnam comprend clairement l’impact de ces phénomènes sur la sécurité et le développement. C’est pourquoi le Vietnam déploie de grands efforts pour renforcer l’action climatique afin de mettre en œuvre ses engagements, notamment en établissant un partenariat pour une transition énergétique juste et en élaborant un plan de mobilisation des ressources.En outre, le Vietnam est également prêt à coopérer et à partager ses expériences, pratiques et leçons avec d'autres pays et partenaires pour promouvoir des efforts communs pour répondre au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer.- VNA