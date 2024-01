Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a eu une entrevue dimanche 7 janvier à Hanoi avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, au cours de laquelle il a affirmé que le Vietnam accorde toujours la plus haute priorité aux relations traditionnelles spéciales avec le Laos.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue (à droite), et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone à Hanoi, le 7 janvier. Photo : VNA

Le plus haut législateur vietnamien a félicité le Laos pour l’organisation réussie du Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam en décembre 2023, qui contribue à renforcer les relations entre les trois parlements en particulier et entre les trois pays en général.Le Premier ministre Sonexay Siphandone que le Laos chérissait et considérait toujours la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale avec le Vietnam comme la priorité absolue.Il a salué la visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê au Laos en mai 2022, et a remercié le Vietnam d’avoir soutenu le Laos dans l’organisation du premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam.Les deux parties ont partagé leur satisfaction et hautement apprécié les réalisations de la coopération Vietnam-Laos en général et la collaboration entre les deux Assemblées nationales en particulier.Elles ont convenu de la nécessité d’œuvrer à la mise en œuvre des accords de haut niveau, et ont souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement ainsi que la connectivité des deux économies, y compris la connectivité des transports, ainsi que la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la culture et des échanges entre les peuples.Les deux parties se sont engagées à travailler ensemble pour résoudre les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises et les projets communs importants.Concernant la coopération entre les deux législatures, les deux parties ont convenu de soutenir l’intensification des visites et des réunions entre les dirigeants des deux Assemblées nationales et de leurs commissions, tout en renforçant le partage d’expériences, notamment dans la construction d’institutions et de systèmes juridiques et en surveillant la mise en œuvre des accords conclus par les deux gouvernements.Elles devraient se coordonner pour organiser des conférences sur des sujets professionnels pour les organes des deux Assemblées nationales, ont-ils déclaré.Les deux parties ont convenu de soutenir la coordination entre les deux Assemblées nationales dans les forums internationaux et régionaux, notamment à l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA).Le plus haut législateur vietnamien félicité le Laos pour son rôle de président de l’ASEAN et de l’AIPA en 2024, affirmant que le Vietnam est prêt à apporter une aide maximale au Laos dans l’accomplissement de ce rôle important.Il a suggéré que les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos coopèrent avec l’Assemblée nationale du Cambodge pour mettre en œuvre efficacement les résultats du premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam. – VNA