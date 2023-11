Des produits vietnamiens présentés lors de la Journée internationale de la charité 2023, tenue à Prague, en République tchèque. Photo: VNA



Prague (VNA) - L'ambassade du Vietnam en République tchèque, les corps diplomatiques, des touristes internationaux et des Tchèques ont apporté un esprit de solidarité et d'amour à la Journée internationale de la charité 2023, qui a eu lieu le 12 novembre à Prague, en République tchèque.

Il s’agissait d’une activité annuelle organisée par l'Association des épouses et conjoints diplomatiques, avec le parrainage de l'épouse du président tchèque Eva Pavlova. En plus des stands présentant les produits typiques de chaque pays, les invités peuvent également profiter de programmes d'art et de musique traditionnels. Ceci est considéré comme une opportunité pour les participants de soutenir les organisations caritatives tchèques en achetant des produits sur les stands organisés par les ambassades.

Les participants ont exprimé leurs impressions sur les produits présentés au stand de l’ambassade du Vietnam. L'ambassadeur Thai Xuân Dung a déclaré qu'en répondant à cet événement très significatif, le corps diplomatique vietnamien voulait transmettre le message que l'esprit de solidarité et d'amour est une tradition précieuse du peuple vietnamien, est toujours promue non seulement dans le pays mais aussi dans tous les pays où les Vietnamiens vivent.



L'Association des épouses et conjoints diplomatiques est une organisation bénévole, à but non lucratif, apolitique et indépendante fondée en 1997, comptant des membres provenant d'une cinquantaine de pays. Depuis 2000, l'association collecte environ 3 millions de dollars pour des organisations caritatives tchèques, devenant ainsi l'une des principales activités caritatives dans ce pays d'Europe centrale.

A travers la Journée internationale de la charité, l'Association souhaite également promouvoir l'amitié et le dialogue interculturel entre les membres et le peuple de la République tchèque. -VNA