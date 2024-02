Des Vietnamiens et Cubains à la 32e Foire internationale du livre de La Havane (FIL Cuba 2024). Photo : VNA



La Havane (VNA) - L'espace vietnamien à la 32e Foire internationale du livre de La Havane (FIL Cuba 2024) a été inauguré le 16 février à la forteresse San Carlos de la Cabaña, dans la capitale cubaine.

L'ambassade du Vietnam à Cuba a coopéré avec la Maison d'édition politique nationale Su That (Vérité), le journal Nhan Dan (Peuple), la Revue communiste et la Revue de théorie politique de l'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh pour exposer dans cet espace plus de 100 livres, journaux, magazines... dont de nombreuses publications de l'Agence vietnamienne d’information, dans l’espoir d’aider les amis cubains et internationaux à mieux comprendre le Vietnam, ses habitants, sa culture, son développement et son processus de renouveau.

La foire durera jusqu'au 25 février avec la participation de 45 pays et territoires, dont la Colombie, le Chili, le Mexique, l'Argentine et la Palestine. Le slogan de la FIL Cuba 2024 est « Lire pour édifier l’identité ».



Chaque année, cet événement accueillera un pays invité d'honneur et honorera un écrivain, un poète ou une figure culturelle célèbre. En 2020, le Vietnam était l'invité d'honneur de la 29e édition, et cette année, cet honneur revient au Brésil.

La Foire internationale du livre de La Havane, événement annuel organisé pour la première fois en 1982, rassemble un grand nombre de lecteurs, d'écrivains et d'éditeurs. C’est l’occasion de promouvoir une littérature et une culture imprégnée du souffle caribéen et d’encourager la culture de la lecture, notamment auprès des jeunes.

Traditionnellement, la foire dure 10 jours à la forteresse de San Carlos de la Cabaña et se poursuit dans d'autres localités de Cuba. La dernière étape de la FIL Cuba 2024 sera la ville orientale de Santiago de Cuba. - VNA