Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et le professeur David Rogers de Columbia Business School. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 8 novembre à Hanoï le professeur David Rogers de Columbia Business School (États-Unis), en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, Tran Hong Ha a discuté avec le professeur David Rogers des défis posés par la profonde transformation de l'économie et de la société mondiale, passant d'un modèle économique non durable basé sur les ressources et la main-d'œuvre de faible qualité à une économie verte. Dans ce processus de transition, le gouvernement joue un rôle de leadership important mais il doit encore positionner le rôle central des entreprises, en particulier du secteur privé.

En ce qui concerne la transformation numérique, le vice-Premier ministre a affirmé que le gouvernement serait le plus grand client des entreprises numériques. La transition numérique ne peut réussir que si les citoyens utilisent et bénéficient des avantages de la société numérique et de l'économie numérique. Cependant, il est également nécessaire de mettre l'accent sur l'établissement de normes, de valeurs culturelles, de comportement et de sécurité dans l'environnement en ligne et virtuel.

Selon David Rogers, le processus de transformation numérique profite à la fois au gouvernement, aux entreprises, aux citoyens et à la société. C'est aussi une tendance du développement durable. Cependant, les pays doivent disposer de solutions pour répondre de manière appropriée aux défis visant à équilibrer le développement des échanges et du commerce dans l'environnement numérique avec le contrôle des impacts négatifs. -VNA