Hanoï (VNA) – Le 21 novembre à Hanoï, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a reçu le ministre indonésien des Affaires étrangères, Arrmanatha Christiawan Nasir, en visite officielle au Vietnam les 20 et 21 novembre 2026.



Saluant la première visite officielle au Vietnam du chef de la diplomatie indonésienne depuis sa prise de fonctions, Pham Gia Tuc y a vu une illustration concrète de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a félicité l’Indonésie pour les importantes réalisations obtenues sous la direction du président Prabowo Subianto et salué le rôle et la place croissants de l’Indonésie sur les scènes régionale et internationale.



Pour sa part, le ministre Arrmanatha Nasir a informé le dirigeant vietnamien des résultats de son entretien tenu le même jour avec son homologue vietnamien Le Hoai Trung. Il a réaffirmé l’importance qu’accorde l’Indonésie à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique global avec le Vietnam.



Le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a salué le rôle actif des deux ministères des Affaires étrangères dans la promotion des relations bilatérales, notamment à travers la tenue réussie de la 6e réunion de la Commission bilatérale de coopération et la signature du Programme d’action 2026-2030 pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global, à Jakarta en juillet 2026.



Soulignant que la coopération économique constituait l'un des points forts des relations bilatérales, il a indiqué que les échanges commerciaux se rapprochaient de l’objectif de 18 milliards de dollars fixé par les deux gouvernements avant 2028. Les investissements indonésiens au Vietnam ont fortement progressé en 2026, tandis que les entreprises vietnamiennes poursuivent leur développement en Indonésie. La coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, du tourisme, de l’aviation et de la culture se renforce également.



Afin de rendre la coopération bilatérale toujours plus substantielle et efficace, le vice-Premier ministre a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et sur tous les canaux — Parti, gouvernement, parlement et échanges entre peuples — pour renforcer la compréhension mutuelle. Il a appelé les ministères, secteurs, localités et entreprises des deux pays à coordonner étroitement la mise en œuvre du Programme d’action 2026-2030 autour d’objectifs concrets, assortis de responsabilités, de résultats et d’échéances clairement définis.



Il a par ailleurs préconisé de développer la coopération dans des secteurs porteurs tels que l’industrie halal, les sciences et technologies, l’innovation, l’économie numérique et l’économie verte, ainsi que dans les domaines de la sécurité alimentaire et énergétique. Il a également appelé à renforcer la résilience des deux économies et à tirer parti de leur complémentarité dans les programmes de coopération. Il a également souligné l’importance de consolider le soutien mutuel au sein des enceintes régionales et internationales, notamment au sein de l’ASEAN et des Nations unies.



Enfin, le dirigeant vietnamien a souligné que le Vietnam appréciait le rôle de l’Indonésie au sein de l’ASEAN et continuerait de coopérer étroitement avec l’Indonésie et les autres États membres pour préserver la solidarité et le rôle central de l’ASEAN dans les affaires régionales, ainsi que pour garantir la paix, la stabilité, la sécurité, l’ordre en mer et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). -VNA