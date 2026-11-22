Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s'est entretenu le 21 novembre à Hanoï avec son homologue indonésien, Arrmanatha Christiawan Nasir, en visite officielle au Vietnam les 20 et 21 novembre 2026.



Les deux ministres ont salué le dynamisme des relations bilatérales, qui connaissent leur période la plus favorable depuis plus de 70 ans, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global lors de la visite d'État en Indonésie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, en mars 2025.



Les échanges commerciaux ont atteint près de 16,6 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2026, en hausse de 17,5 % sur un an. Les investissements indonésiens au Vietnam ont également fortement progressé, atteignant près de 1,75 milliard de dollars en 2026, plaçant l'Indonésie au sixième rang des investisseurs étrangers dans le pays cette année. Plus de 216.000 touristes indonésiens ont visité le Vietnam au cours des dix premiers mois de l'année, soit une augmentation de plus de 27 % par rapport à la même période de 2025.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération conformément aux orientations définies lors de la sixième réunion de leur Commission bilatérale de coopération au niveau des ministres des Affaires étrangères, tenue à Jakarta en juillet 2026, et au Programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global pour la période 2026-2030, signé à cette occasion. Elles ont également décidé de mettre en place un mécanisme de suivi régulier afin d'assurer la bonne exécution de ce programme, de lever les éventuels obstacles et de renforcer les liens entre les ministères, les collectivités locales et les entreprises des deux pays.



Les deux parties ont également convenu d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, et de renforcer leur coopération dans la défense, la sécurité, l'économie, les sciences et technologies, le tourisme, la culture et l'éducation. Elles ont réaffirmé leur volonté de coordonner étroitement leurs positions et de se soutenir mutuellement dans les enceintes régionales et internationales, notamment au sein de l'ASEAN et des Nations unies.



Les deux ministres ont par ailleurs échangé leurs vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Concernant la Mer Orientale, ils ont réaffirmé leur attachement au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité maritimes, ainsi qu'à la liberté de navigation et de survol, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Ils ont également souligné la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, en particulier de la CNUDM, sans recourir à la force ni menacer d'y recourir. -VNA