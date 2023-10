Hanoi (VNA) - L'automne dans les régions montagneuses du Nord attire toujours les touristes souhaitant explorer la culture et admirer les paysages majestueux et romantiques. Le développement du tourisme a contribué à préserver la culture autochtone et à créer une motivation pour la croissance et la restructuration économique.

Des traits culturels des minorités ethniques régions montagneuses du Nord séduisent des touristes étrangers. Photo: VNA

Les zones des minorités ethniques recèlent une abondance de patrimoines matériels de grandes valeurs, comme les rizières en terrasses dans les régions montagneuses du Nord comme Mu Cang Chai à Yên Bai, Hoang Su Phi à Hà Giang, ou Bat Xat à Lao Cai. Ces rizières constituent ainsi des décors gigantesques et époustouflants, notamment à la saison de la moisson, offrant une beauté ineffable, attirant un nombre croissant de touristes et de photographes.

En 2019, les rizières en terrasses de Mu Cang Chai sont entrées dans la liste des "patrimoines nationaux spéciaux", reconnaissant officiellement le travail prodigieux des ethnies minoritaires dans le façonnage de ces magnifiques paysages. Le quotidien britannique The Telegraph a publié une liste des 12 rizières en terrasse les plus belles du monde, dont deux au Vietnam, l’une dans le district de Mu Cang Chai et l’autre dans le bourg de Sa Pa.

Des rizières en terrasse de Mu Cang Chai deviennent une des destinations les plus célèbres du pays. Photo: VNA

Situées dans la chaîne montagneuse de Hoang Liên Son à 1 000 mètres d’altitude, les quelque 2 200 hectares de rizières en terrasse de Mu Cang Chai sont devenues une des destinations les plus célèbres du pays, qui séduisent les touristes domestiques et étrangers et aident les habitants locaux à avoir une vie stable.

Afin de promouvoir leur valeur, d'honorer la beauté de ces rizières, de promouvoir les valeurs culturelles du groupe ethnique Mong et ainsi d'attirer les touristes, depuis 2015 la province de Yên Bai organise de nombreuses activités, dont le festival de parapente de Mu Cang Chai. L'événement est devenu un produit touristique attractif, contribuant à présenter et à promouvoir des destinations attrayantes, des produits et la culture uniques des montagnards Mong auprès des touristes nationaux et internationaux.

La population locale est sensibilisée à la préservation et à la promotion de ses valeurs culturelles. Yên Bai appelle toujours à investir à Mu Cang Chai, en vue du développement économique, la création des moyens de subsistance stables à la population locale, en particulier le groupe ethnique Mong. Outre l'écotourisme et le tourisme communautaire, Yên Bai développe le tourisme d'aventure comme le trekking, le parapente...

Selon l'Autorité nationale du tourisme du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, des rizières en terrasse dans le district de Mu Cang Chai (Yên Bai), Sa Pa, Bat Xat (Lao Cai), Hoang Su Phi (Ha Giang) ont été classées patrimoines nationaux avec plus de 2 076 hectares de zone protégée.

Grâce à la coopération dans le développement du tourisme, les infrastructures et les systèmes d'installations de certaines provinces de la région du Nord-Ouest élargi ont été modernisés. Les services sont plus diversifiés et plus riches avec de nombreuses nouvelles gammes de produits, attirant les touristes nationaux et étrangers, et préservant l'identité culturelle des communautés ethniques.

Les champs en terrasses est de plus en plus exploité de manière durable, contribuant ainsi à promouvoir le développement socio-économique des zones de minorités ethniques. Le programme touristique "À travers les zones patrimoniales des rizières en terrasses" de Hoàng Su Phi de 2023 a été récemment organisé dans la province de Ha Giang. Les touristes peuvent admirer la beauté de la saison du riz mûr et découvrir la culture unique des peuples autochtones avec des fêtes et rituels traditionnels.

Selon le directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Lê Phuc, les provinces du Nord-Ouest élargi doivent continuer à promouvoir la force du modèle de mise en relation, en profitant des opportunités de développement de nouveaux produits et services de qualité, à haute valeur ajoutée.

Récemment, le groupe de coopération au développement touristique des huit provinces de la région Nord-Ouest a collaboré avec Hô Chi Minh-Ville pour organiser une conférence portant sur la promotion des valeurs de patrimoine culturel de leurs rizières en terrasses. À cette occasion, le groupe a annoncé de nouveaux produits touristiques.

Le Nord-Ouest élargi constitue une vaste zone avec de nombreux potentiels et atouts touristiques. Possédant une nature magnifique, une culture unique et une histoire héroïque, il a toujours été une attraction touristique particulière. En plus de magnifiques paysages naturels, la culture traditionnelle des groupes ethniques est également un point fort pour développer le tourisme. De nombreux groupes ethniques préservent leur identité et leur culture traditionnelles. La cuisine du Nord-Ouest a également des caractéristiques distinctives, ce qui en fait un potentiel attrayant pour les touristes qui aiment découvrir des plats délicieux et originaux.

Grâce à ses caractéristiques, le Nord-Ouest est toujours une destination incontournable pour les touristes aventuriers. -VNA