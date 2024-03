Ho Chi Minh-Ville, 1er mars (VNA) - Le salon d'exportation de meubles de Hô Chi Minh-Ville (HawaExpo 2024) se tiendra du 6 au 9 mars dans le plus grand pôle économique du Sud, la plupart des espaces d'exposition et des activités de promotion commerciale étant prioritaires pour les entreprises nationales, a annoncé l'organisateur de la Foire Viforest.

Photo d'illustration. Photo : VNA

S'exprimant lors d'une conférence de presse le 29 février, le président de la Foire Viforest, Nguyen Quoc Khanh, a déclaré que la foire se tiendrait au Centre des expositions et des conférences de Saigon, dans le district 7 et au Centre des conférences du Palais Blanc - Pham Van Dong, dans la ville de Thu Duc.Le salon devrait attirer plus de 500 exposants, dont 80% sont des producteurs nationaux, tandis que le reste comprend d'éminents fabricants de meubles et d'artisanat en bois des pays de l'ASEAN ainsi que des unités de conception locales et étrangères, des fournisseurs de matières premières et des fournisseurs d'accessoires.L'organisateur coordonne également activement avec les entreprises pour sélectionner les produits les plus remarquables et les dernières collections à promouvoir, en plus des produits que les entreprises vietnamiennes peuvent fabriquer. Cette décision devrait contribuer à montrer aux acheteurs internationaux la capacité et le potentiel de l'industrie vietnamienne du bois, du meuble et de l'artisanat.Après HawaExpo 2024, Foire Viforest organisera le salon international du style extérieur (Q-Fair) 2024 du 9 au 12 mars dans la ville de Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh, au centre-sud. L'événement devrait accueillir plus de 1.000 stands représentant plus de 100 entreprises.- VNA