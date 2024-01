Photo : baodautu



Hanoï (VNA) - Le protocole sur les exportations de pastèques fraîches du Vietnam vers la Chine, signé récemment entre le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et l'Administration générale des douanes chinoises, va répondre aux exigences de Chine et créer ainsi la confiance et une base pour faciliter un dédouanement rapide, contribuant ainsi à réduire la congestion aux postes-frontières.

C'est ce qu'a remarqué Huynh Tan Dat, directeur du Département de la protection des plantes (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), lors d’une interview accordé au journal Lao Dong (Travail) sur l'exportation officielle de pastèque fraîche vers la Chine.



Pour exporter officiellement ce fruit vers le marché chinois, le protocole stipule que les pastèques ne doivent pas être contaminées par insectes vivantes qui préoccupent la Chine. En outre, les pastèques doivent respecter strictement les processus de gestion et de surveillance avant d'être exportée, notamment celles liées à l'administration des zones de culture, aux installations de conditionnement et aux contrôles phytosanitaires, a-t-il indiqué.



Selon M. Dat, tous les jardins doivent appliquer les bonnes pratiques agricoles (BPA), assurer des processus de traçabilité dans les installations de conditionnement. Un échantillon de quarantaine végétale de 2% doit être effectué lors de l'importation et être conforme aux normes nationales de sécurité alimentaire de la Chine.

Ce protocole sur les exigences de quarantaine végétale pour les pastèques fraîches exportées du Vietnam vers la Chine pourraient faire augmenter le chiffre d'affaires à l’export de ce fruit de 50 millions de dollars par an à 70-80 millions, a estimé Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit). -VNA