Un spectacle artistique lors de l'édition 2023 du programme "Printemps au pays natal" à Hanoï. Photo : VNA



En particulier, une rencontre entre les Viêt kiêu et des hauts dirigeants du pays, et un spectacle artistique auront lieu dans la soirée du 2 février 2024 au Palais de la Réunification. Le Comité d'État chargé des Vietnamiens d’outre-mer du ministère des Affaires étrangères se coordonnera avec les agences compétentes dans l'organisation du programme "Printemps au pays natal 2024". Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le programme "Printemps au pays natal 2024" aura lieu à Hô Chi Minh-Ville les 1er au 2 février 2024 (soit le 23e jour du 12e mois lunaire de l’année du Chat), selon le Comité d'État chargé des Vietnamiens d’outre-mer , relevant du ministère des Affaires étrangères.En particulier, une rencontre entre les Viêt kiêu et des hauts dirigeants du pays, et un spectacle artistique auront lieu dans la soirée du 2 février 2024 au Palais de la Réunification. Le Comité d'État chargé des Vietnamiens d’outre-mer du ministère des Affaires étrangères se coordonnera avec les agences compétentes dans l'organisation du programme "Printemps au pays natal 2024".

Les Vietnamiens vivant à l'étranger peuvent s'inscrire pour participer à ce programme avant le 15 janvier 2024 via le lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeohnl-_S4fiEmrLCfNqKo48GA_TQDvdvfSVcK1ez3iH3kHNw/viewform?usp= sf_link.



Depuis la rencontre avec les Vietnamiens d'outre-mer à l'occasion du Nouvel An lunaire du Coq en 1993 pour se renseigner sur leurs aspirations, en 2008 le ministère des Affaires étrangères a commencé à coopérer avec des agences et localités pour organiser le programme "Printemps au pays natal ».



Cet événement annuel voit la participation d'un grand nombre de Vietnamiens d'outre-mer retournant dans leur pays d'origine pour célébrer le Têt traditionnel et devient une activité très attendue par la communauté vietnamienne à l'étranger.



L’édition 2023 a eu lieu le 14 janvier (soit le 23e jour du 12e mois lunaire de l’année du Tigre), à Hanoï, attirant la participation de plus d'un millier de Vietnamiens d’outre-mer. –VNA