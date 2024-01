Un spectacle artistique lors de l'édition 2023 du programme "Printemps au pays natal" à Hanoï. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le programme "Printemps au pays natal 2024" ayant pour thème "Hô Chi Minh-Ville – Continuer à écrire une épopée brillante" aura lieu à Hô Chi Minh-Ville les 1er au 2 février 2024 (soit le 23e jour du 12e mois lunaire de l’année du Chat), a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, à la presse le 15 janvier à Hô Chi Minh.



Le programme 2024 comprendra de nombreuses activités pour mettre en valeur le thème "Hô Chi Minh Ville - Continuer à écrire une épopée brillante" et l'image d'une ville héroïque, dynamique, créative et pionnière dans la lutte, l’édification, la défense et le développement du pays, a-t-elle indiqué.

En particulier, lors de cette édition, le président Vo Van Thuong et son épouse vont diriger quelques activités avec des Vietnamiens de l’étranger (Viêt kiêu).





Le programme "



Depuis la rencontre avec les Vietnamiens d'outre-mer à l'occasion du Nouvel An lunaire du Coq en 1993 pour se renseigner sur leurs aspirations, en 2008 le ministère des Affaires étrangères a commencé à coopérer avec des agences et localités pour organiser le programme "Printemps au pays natal''. Le président Vo Van Thuong prononcera un discours pour exprimer ses meilleurs vœux de Nouvel An aux Vietnamiens d'outre-mer et battre le tambour pour célébrer le printemps dans le cadre de ce programme, prévu dans la soirée du 2 février, a annocé Mme Hang.Le programme " Printemps au pays natal" est une activité annuelle qui permet aux expatriés vietnamiens vivant dans le monde entier de retourner dans leur pays natal ou d'origine. Dans le même temps, cela montre la sollicitude du Parti et de l'État envers la communauté vietnamienne à l'étranger, l'encourageant à préserver l'identité et les traditions de la nation.Depuis la rencontre avec les Vietnamiens d'outre-mer à l'occasion du Nouvel An lunaire du Coq en 1993 pour se renseigner sur leurs aspirations, en 2008 le ministère des Affaires étrangères a commencé à coopérer avec des agences et localités pour organiser le programme "Printemps au pays natal''.

Cet événement annuel, qui voit la participation d'un grand nombre de Vietnamiens d'outre-mer retournant dans leur pays d'origine pour célébrer le Têt traditionnel, est une activité très attendue par la communauté vietnamienne de l'étranger.



L’édition 2023 avait eu lieu le 14 janvier (soit le 23e jour du 12e mois lunaire de l’année du Tigre), à Hanoi, avec la participation de plus d'un millier de Vietnamiens d’outre-mer. –VNA

