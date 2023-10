Pékin (VNA) - A l'occasion de sa participation au troisième Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale, à Pékin en Chine, le président Vo Van Thuong a eu une rencontre avec son homologue ouzbek Shavkat Mirziyoyev, lundi après-midi, 17 octobre.

Le président Vo Van Thuong (droite) et son homologue ouzbek Shavkat Mirziyoyev. Photo : VNA

Lors de la réunion, le président Vo Van Thuong a affirmé que la politique constante du Vietnam est d’attacher toujours de l'importance au développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec les pays d'Asie centrale, dont l'Ouzbékistan, et a souhaité que les relations Vietnam-Ouzbékistan se développent de manière plus substantielle, répondant aux intérêts des deux peuples des deux pays.

Appréciant le potentiel de coopération, le président Vo Van Thuong a proposé aux deux parties de renforcer la coopération économique et commerciale, tout en approfondissant les domaines potentiels, notamment l'éducation et la formation, les échanges culturels, le tourisme, les échanges entre les peuples et la recherche pour ouvrir des vols directs reliant les destinations des deux pays.

Le président Vo Van Thuong a proposé que les deux parties promeuvent l'échange de délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, afin d'accroître la confiance politique et la compréhension mutuelle, et d'élargir la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt mutuel.

Le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a félicité les réalisations obtenues par le Vietnam en matière d'innovation et de développement socio-économique et a approuvé les propositions du président Vo Van Thuong visant à promouvoir la coopération entre les deux pays, en mettant l'accent sur les domaines économique, commercial et touristique, accordant la priorité à l'échange de délégations commerciales des deux pays, recherchant et élargissant les opportunités de coopération commerciale.

Il a affirmé que l'Ouzbékistan attache une grande importance aux relations avec le Vietnam, souhaitant restaurer les anciens domaines traditionnels de coopération entre les deux pays, notamment le pétrole et le gaz, l'éducation, la formation, les échanges d'étudiants et les échanges culturels. Le Président Shavkat Mirziyoyev a invité le Président Vo Van Thuong à se rendre prochainement en Ouzbékistan.

Les deux dirigeants ont convenu que les deux parties continueraient à renforcer leur coopération dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies et dans d'autres organisations internationales. L'Ouzbékistan souhaite que le Vietnam serve de pont pour renforcer ses liens avec l'ASEAN, tandis que le Vietnam souhaite que l'Ouzbékistan serve de passerelle pour renforcer davantage sa coopération avec la région d'Asie centrale.

A cette occasion, le président Vo Van Thuong a invité le Président Shavkat Mirziyoyev à se rendre prochainement au Vietnam. L’invitation a été accepté avec plaisir. - VNA