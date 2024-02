Hanoi (VNA) - Le président de la République Vo Van Thuong a rencontré, jeudi après-midi, 29 février, à Hanoï, 210 intellectuels, scientifiques et artistes distingués et ce, à l'occasion du Nouvel an du Dragon.

Le président Vo Van Thuong rencontre 210 intellectuels, scientifiques et artistes distingués à l'occasion du Nouvel an du Dragon. Photo : VNA

Dans son discours, Vo Van Thuong a exprimé sa gratitude envers les intellectuels, les scientifiques et les artistes qui ont partagé de nombreuses idées.

Le Parti et l'État considèrent toujours l'éducation, la formation, la science et la technologie comme les principales politiques nationales, identifiant la culture comme le fondement spirituel de la société, toujours apprécient, accordent une attention particulière à la construction d’un corps d'intellectuels, de scientifiques et d'artistes, créent toutes les conditions pour que le corps d'intellectuels, de scientifiques et d'artistes se développe fortement et globalement, contribuant ainsi plus d'intelligence, de talent et de créativité à la cause de la construction et du développement du pays.

La poursuite à construire, développer et promouvoir le grand rôle des intellectuels, des scientifiques, des écrivains et des artistes dans l’oeuvre de la construction et de la protection de la Patrie est une tâche très importante et nécessaire, tant dans l'immédiat que dans le futur, at-il déclaré.

En soulignant les aspirations de développement du pays d'ici 2030 et 2045, le chef de l’État a souligné que cette mission était à la fois un devoir et une source d'inspiration majeure pour les intellectuels, les scientifiques et les artistes, qu’il a incités à soutenir le Parti et la nation, à surmonter tous les défis et à enregistrer des succès encore plus grands.

Le président vietnamien a également appelé les intellectuels, les scientifiques et les artistes à participer à la synthèse des 40 années de réforme du pays, à élaborer les documents du Congrès locaux du Parti communiste du Vietnam en vue du XIVe Congrès national, à faire le bilan des 50 années des lettres et des arts du Vietnam depuis la réunification du pays en 1975.

Le dirigeant vietnamien les a enfin invités à contribuer à renforcer l'unité nationale et à faire progresser le pays. - VNA