Hanoi (VNA) - Le président Vo Van Thuong et son épouse ont organisé mardi soir 30 janvier à Hanoi un banquet en l’honneur du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et de son épouse, en visite d’État au Vietnam.

Les présidents Vo Van Thuong et Ferdinand Marcos Jr. et leurs épouses offrent des fleurs aux artistes présents au banquet organisé le 30 janvier à Hanoi. Photo : VNA Les présidents Vo Van Thuong et Ferdinand Marcos Jr. et leurs épouses offrent des fleurs aux artistes présents au banquet organisé le 30 janvier à Hanoi. Photo : VNA



Dans son allocution, le président vietnamien a déclaré que la première visite au Vietnam du président philippin et de son épouse, qui a lieu juste avant la fête traditionnelle du Nouvel An lunaire (Têt) du peuple vietnamien, inspire davantage la confiance dans un avenir brillant et de nouvelles perspectives pour continuer de renforcer la solide amitié et la coopération entre les deux pays, qui célébreront le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique en 2025 et le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2026.

Il s’est dit ravi qu’au cours des 50 dernières années, la confiance politique entre les deux pays ait été entretenue par des générations de dirigeants à tous les niveaux, leur fournissant une base pour construire une coopération étendue et intensive avec des résultats fructueux dans des domaines tels que la politique, la diplomatie, l’économie, la défense et la sécurité, les affaires maritimes, l’agriculture, la pêche, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples, qui devraient être étendus à des domaines nouveaux et potentiels.

Étant donné que ces pays sont des économies dynamiques et complémentaires les unes des autres, le chef de l’Etat vietnamien a exprimé sa conviction que le commerce bilatéral atteindra 10 milliards de dollars dans un avenir proche.

Il a souhaité que les principales orientations et mesures visant à renforcer davantage les relations bilatérales, ainsi que les documents et accords conclus lors de la visite, soient mis en œuvre de manière efficace et substantielle par les deux parties afin que le partenariat stratégique Vietnam-Philippines se développe plus fortement et atteigne de nouveaux sommets pour le bonheur et la prospérité des deux peuples, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

Étant tous deux membres actifs de l’ASEAN, le président Vo Van Thuong a estimé que le Vietnam et les Philippines sont liés l’un à l’autre par des valeurs communes, une vision commune et une détermination commune à travailler ensemble pour surmonter les défis de l’époque et du monde tout en construisant un pays indépendant et autonome, une région d’Asie du Sud-Est dépendante et résiliente et une communauté de l’ASEAN axée sur l’unité et le développement durable.

Pour sa part, le président Marcos Jr. a partagé le point de vue du président vietnamien, affirmant que l’amitié entre les deux pays au cours des près de 50 dernières années s’est renforcée par des valeurs communes d’histoire, de culture et d’aspiration au développement.



Les deux pays ont vu leurs liens politiques, économiques et de défense, leur coopération maritime et leurs échanges entre les peuples s’approfondir progressivement. C’est une caractéristique du partenariat stratégique dynamique et profond entre les deux parties, a-t-il déclaré.



Il a rappelé l’histoire des relations diplomatiques entre les deux pays et s’est félicité du développement continu des relations bilatérales. Dans le contexte post-pandémique, les deux pays souhaitent disposer d’une chaîne d’approvisionnement résiliente et adaptative en augmentant les échanges bilatéraux.



Selon le président philippin, la relation entre les deux pays témoigne des possibilités illimitées qui s’offrent à eux lorsqu’ils coopèrent pour construire un monde résilient et des nations autonomes.



Au nom du gouvernement et du peuple des Philippines, le président Marcos Jr. a exprimé ses remerciements au président Vo Van Thuong pour l’opportunité qui a aidé les deux pays à réaffirmer et à promouvoir leurs relations bilatérales.



Le dirigeant philippin a estimé qu’après cette visite, les relations bilatérales connaîtraient un avenir radieux. – VNA