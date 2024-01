Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue inspecte la phase 3 de l'autoroute de Bien Hoa - Vung Tau dans le chef-lieu de Phu My. Photo : VNA



Ba Ria - Vung Tau (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a effectué une visite le 2 janvier pour inspecter deux projets clés à Ba Ria-Vung Tau (Sud). Il s'agit de la phase 3 de l'autoroute de Bien Hoa - Vung Tau dans le chef-lieu de Phu My, ainsi que le Complexe pétrochimique du Sud.



D’une longueur de 53,7 km, la première phase de l'autoroute Bien Hoa - Vung Tau traverse les provinces de Dong Nai et Ba Ria - Vung Tau. Vuong Dinh Hue a souligné qu’il s’agissait d’un projet important qui devrait être mis en service d'ici 2026. Cette autoroute permettra de relier les localités de la région, le complexe portuaire en eau profonde de Cai Mep - Thi Vai, et l'aéroport de Long Thanh, ce qui raccourcira le temps de trajet sur la Nationale 51.

La phase 3 du projet d'autoroute de Bien Hoa - Vung Tau, d'une longueur totale d'environ 19,5 km, est gérée par le Comité populaire de la province de Ba Ria - Vung Tau. Le président de l'Assemblée nationale a apprécié les travaux déjà réalisés, notant que les opérations de déminage étaient presque terminées au 31 décembre 2023. Il s'est dit convaincu que cette phase 3 serait achevée dans les délais prévus, voire en avance.

Vuong Dinh Hue a visité le Complexe pétrochimique du Sud. Photo : VNA



Le même matin, Vuong Dinh Hue a visité le Complexe pétrochimique du Sud, investi par une entreprise thaïlandaise avec un capital de plus de 5 milliards de dollars. Ce complexe a été mis en chantier en février 2018 dans la zone industrielle pétrolière de Long Son. L'investisseur, le groupe SCG (Thaïlande), a augmenté son capital de 3,7 milliards à 5,1 milliards de dollars et détient désormais 100% du capital. Il s'agit de l'investissement étranger le plus élevé de l'histoire du groupe SCG.

Outre les raffineries de Dung Quat, Nghi Son et Binh Son, ce projet jouera un rôle essentiel dans la stratégie de développement de l'industrie pétrolière et gazière vietnamienne. Il a créé environ 18 000 emplois pendant le processus de construction et devrait en créer plus d'un millier pendant son processus d'exploitation commerciale. Le 25 décembre 2023, la société a mis à œuvre à titre expérimental l'exploitation complète du projet et l'exploitation commerciale commencera au premier trimestre 2024.

Le président de l'Assemblée nationale a exprimé sa confiance quant au respect des délais par le groupe SCG et la sarl Long Son, soulignant leur engagement à appliquer les avancées scientifiques et à utiliser des technologies de pointe. Il a également insisté sur le respect de la loi vietnamienne en matière de protection de l'environnement et de développement durable.

Enfin, il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de continuer à soutenir et à créer des conditions favorables aux activités de production et commerciales de l'entreprise au Vietnam. -VNA