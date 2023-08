Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue (droite) rencontre le 7 août le vice-président du Sénat cambodgien, Kittisangkahabindit Tep Ngorn. Photo : VNA



Jakarta (VNA) - A l’occasion de sa participation à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA 44) à Jakarta, en Indonésie, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a rencontré le 7 août le vice-président du Sénat cambodgien, Kittisangkahabindit Tep Ngorn.

Les deux parties se réjouissent du développement fructueux des relations de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable, à long terme entre les deux pays, à travers l’échange de délégations et les mécanismes de coopération bilatérale, notamment dans l’économie.

Tep Ngorn a souligné que le Cambodge se souviendrait toujours du soutien et de l'assistance du Vietnam pour aider le pays à échapper au génocide de Pol Pot, se déclarant convaincu que les relations bilatérales continueraient à se développer.

Félicitant le Cambodge lorsque le 7 août, le roi du Cambodge Norodom Sihamoni a signé un décret royal nommant le Dr Hun Manet Premier ministre du Cambodge pour un nouveau mandat, Vuong Dinh Hue a exprimé sa confiance en le perfectionnement prochain du plan, de la feuille de route, du cabinet du gouvernement.

Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachaient toujours une grande importance au renforcement et au développement des relations de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégral et durable à long terme" avec le Cambodge.

Le même jour, Vuong Dinh Hue a rencontré le président de la Chambre des représentants de Malaisie Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul, hautement appréciant les contributions de la Malaisie à l'AIPA-44.

Vuong Dinh Hue rencontre le président de la Chambre des représentants de Malaisie Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul. Photo : VNA

Il a estimé que les relations entre les deux organes législatifs devraient être davantage promues pour correspondre au partenariat stratégique entre les deux pays, en particulier l'échange de délégations à tous les niveaux, le partage d'expériences.

Le Vietnam attache une grande importance au rôle et à la position de la Malaisie dans la région, a-t-il précisé, ajoutant les deux pays avaient encore beaucoup de potentiel et de marge de coopération dans de nombreux domaines.

A cette occasion, Vuong Dinh Hue a invité le dirigeant malaisien à se rendre prochainement au Vietnam pour discuter des mesures pour resserrer les relations bilatérales.

Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul a affirmé que le Vietnam et la Malaisie avaient de nombreuses opportunités de promouvoir la coopération et que la Malaisie tirerait le meilleur parti de cette opportunité pour coopérer avec le Vietnam dans de nombreux domaines, y compris la coopération culturelle et éducative. Il a accepté avec joie l'invitation à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam. -VNA