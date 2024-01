Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue (droite) et Ian Frew, ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a reçu le 24 janvier à Hanoï Ian Frew, ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam.



Lors de la rencontre, Vuong Dinh Hue a apprécié les contributions positives de l'ambassadeur Ian Frew à la promotion des relations Vietnam-Royaume-Uni.



Selon lui, outre l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA), l'adhésion du Royaume-Uni à l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) créera un nouvel élan aux relations entre les deux pays, permettant à leurs entreprises de diversifier leurs débouchés et de participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale.



Vuong Dinh Hue a affirmé que l'AN et le gouvernement du Vietnam prenaient des mesures drastiques pour améliorer le climat d'affaires pour les investisseurs étrangers, dont les entreprises britanniques.



Il a suggéré à la partie britannique d'aider le Vietnam à développer son marché financier et monétaire, notamment le Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville. En outre, le Vietnam souhaite travailler avec le Royaume-Uni dans le règlement des problèmes mondiaux, dont ceux concernant la transformation numérique et la transition énergétique juste.



A cette occasion, Vuong Dinh Huê a demandé à l'ambassadeur britannique de transmettre ses invitations aux présidents de la Chambre des communes et de la Chambre des lords du Royaume-Uni à effectuer des visites au Vietnam.



Pour sa part, l'ambassadeur Ian Frew a déclaré que le Royaume-Uni souhaitait promouvoir la coopération entre les deux pays, y compris les échanges et la coopération entre les jeunes parlementaires des deux pays.



En outre, le Royaume-Uni est prêt à soutenir le Vietnam dans la transition énergétique, a-t-il ajouté. -VNA