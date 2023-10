Le président de l'AN travaille avec la Permanence du Comité provincial du Parti de Hau Giang. Photo : VNA



Hau Giang (VNA) - Poursuivant son voyage d'affaires dans des provinces du delta du Mékong, mardi matin 10 octobre, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et une délégation l’accompagnant ont travaillé avec la Permanence du Comité provincial du Parti de Hau Giang.Vuong Dinh Hue a exprimé sa joie et son impression devant les forts changements et développements de la province, soulignant que Hau Giang était en train de devenir un "point lumineux" du pays en termes de développement économique, avec une croissance toujours supérieure à la moyenne nationale. En fait, le taux de croissance du PIBR en 2022 a atteint 13,94%, le niveau le plus élevé depuis sa création. Au cours des neuf premiers mois de 2023, il atteint 13,3%, se hissant au sommet du pays. Le revenu moyen par habitant augmentent annuellement, de plus de 15 %.L'environnement d'investissement des entreprises s'est amélioré. De nombreux investisseurs réputés sont venus investir à Hau Giang . Les infrastructures continuent d’être améliorées, de nombreux ouvrages et projets sont accélérés. La défense et la sécurité nationales sont maintenues, l'ordre social et la sécurité sont garantis. Le travail d’édification du Parti et du système politique a connu de nombreux changements substantielles, obtenant des résultats positifs. La province a lancé un Projet pilote visant à rationaliser le personnel associé au recrutement de jeunes cadres.Le président de l'Assemblée nationale a exprimé son impression et son accord avec la politique de campagne visant à construire 1 400 maisons de "Grande solidarité" en faveur des personnes en difficulté.Il a demandé à la province d'achever de toute urgence la soumission pour approbation de la Planification provinciale pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050. Il a aussi demandé au vice-Premier ministre Le Minh Khai, président du Conseil de coordination du delta du Mékong, d'exhorter les autres localités de la région à achever rapidement leur planification provinciale.La province devrait promouvoir ses avantages et ses produits agricoles typiques, tout en se concentrant sur la formation d'une chaîne d'approvisionnement régionale commune en produits agricoles. L'agriculture devrait s'adapter de manière proactive au changement climatique.Concernant la circulation, Vuong Dinh Hue a convenu que la province devait mettre en œuvre des projets clés, accélérer les investissements dans les infrastructures, en particulier le trafic dans le delta du Mékong.Pour quelques mois restants de cette année, la province devrait concentrer tous ses efforts, maintenir le taux de croissance, atteindre les plus hautes réalisations pour atteindre les objectifs fixés, a-t-il conclu. - VNA