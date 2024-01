Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê prend la parole. Photo: VNA

Yen Bai (VNA) - Le 31 janvier, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê est allé formuler ses voeux du Têt du Dragon à l'organisation du Parti, aux autorités et aux habitants et aux forces armées de la province septentrionale de Yen Bai.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président de l'Assemblée nationale a salué les résultats obtenus par les autorités provinciales, l'armée et le peuple en 2023.

Vuong Dinh Hue a proposé à Yen Bai de continuer à se concentrer sur la bonne mise en œuvre des Résolutions du Comité central du Parti, à préserver et à promouvoir la grande union nationale, à renforcer la construction d'une organisation du Parti et d'un système politique propres et forts.

Auparavant, il a rendu visite à des familles méritantes, à des victimes de la dioxine, à des habitants démunis et à des ouvriers de cette province.

Au cours d'une rencontre avec des habitants du district de Tran Yen et des employés de la société du textile Vina KNF, Vuong Dinh Hue a salué les progrès socioéconomiques et les améliorations du niveau de vie observés au cours des dernières années.



"Les autorités de Yen Bai sont appelées à redoubler d'efforts pour améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables et des familles méritantes. Il est impératif de persévérer dans la lutte contre la pauvreté et de prévenir toute rechute dans la misère. L'objectif est de garantir à chaque individu la possibilité de célébrer un Têt décent. Personne ne doit être laissé de côté.", a-t-il indiqué.

Vuong Dinh Hue et des représentants du comité central du Front de la Patrie, de la Confédération générale du Travail du Vietnam et de la Croix-Rouge ont également distribué des cadeaux du Têt à 600 familles, dont 160 ont été remis aux habitants de quatre communes défavorisées du district de Tran Yen. -VNA