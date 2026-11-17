Hanoï (VNA) – Le président chilien, José Antonio Kast, et son épouse, María Pia Adriasola de Kast, ont quitté Hanoï mardi matin 17 novembre, terminant leur visite officielle au Vietnam, effectuée du 15 au 17 novembre à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et de son épouse, Ngo Phuong Ly.

Durant leur séjour, le président chilien, son épouse et la délégation de haut niveau qui l’accompagnait ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée et déposé une gerbe au Monument aux héros morts pour la Patrie, rue Bac Son, à Hanoï.

Le secrétaire général et président To Lam et son épouse ont présidé la cérémonie officielle d’accueil du couple présidentiel chilien.

Le chef de l’État chilien a ensuite eu un entretien avec le dirigeant vietnamien, ainsi qu’une entrevue avec le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man.

Les dirigeants vietnamiens ont salué cette première visite d’un président chilien au Vietnam depuis neuf ans, qui coïncide avec le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ils ont rappelé que le Chili avait été le premier pays d’Amérique du Sud à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.

À l’issue d’échanges approfondis sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux pays ont décidé d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique. Ils ont défini les orientations, les objectifs et les principes de cette coopération, articulée autour de six piliers : politique et diplomatie ; économie et commerce ; agriculture ; sciences et technologies ; éducation et culture ; défense et sécurité.

Dans ce nouveau cadre, les deux parties sont convenues de tirer parti de leurs atouts géoéconomiques respectifs pour renforcer la connectivité entre l’Asie de l’Est et l’Amérique latine, notamment dans les domaines des transports, de la logistique, des flux financiers et des chaînes d’approvisionnement.

Elles se sont également engagées à promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, des minéraux stratégiques, des sciences et technologies, des transports et de la logistique, des chaînes d’approvisionnement, de la finance et de la banque, du tourisme, de la défense et de la sécurité. Elles poursuivront par ailleurs les négociations en vue de nouveaux accords, notamment dans les domaines de la fiscalité, des douanes, des sciences et technologies et de la défense.

S’agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux pays ont réaffirmé leur attachement au droit international et à la Charte des Nations unies. Ils ont souligné l’importance de préserver la liberté et la sécurité de navigation et de survol, ainsi que de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Ils sont également convenus de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations internationales et des instances multilatérales.

Les deux parties se sont déclarées convaincues que l’établissement du partenariat stratégique donnerait un nouvel élan à leurs relations et constituerait un cadre important pour mieux valoriser leurs potentiels et atouts respectifs, approfondir leur coopération et la rendre plus substantielle et efficace, contribuant ainsi concrètement au développement de leurs deux pays.

Le Vietnam travaillera de concert avec le Chili à la mise en œuvre effective des résultats de cette visite, dans l’intérêt des deux peuples et en faveur de la paix, de la coopération et du développement dans les deux régions ainsi que dans le monde.

À cette occasion, le président José Antonio Kast a invité le dirigeant To Lam et son épouse à effectuer prochainement une visite au Chili. Le dirigeant vietnamien a accepté cette invitation et convié à son tour son homologue chilien à revenir au Vietnam à l’occasion de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027.

En marge du programme officiel, le couple présidentiel chilien et la délégation qui l’accompagnait ont participé au Forum d’affaires Vietnam-Chili. Par ailleurs, Mmes Ngo Phuong Ly et María Pia Adriasola de Kast ont assisté ensemble à un spectacle de marionnettes sur l’eau au Théâtre Thang Long, à Hanoï. – VNA